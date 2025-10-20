Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    20 Oct 2025 2:32 PM IST
    20 Oct 2025 2:32 PM IST

    കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മോ​ഷ​ണം പ​തി​വാ​കു​ന്നു

    തൃ​ക്കു​ല​ശേ​ഖ​ര​പു​ര​ത്ത് ക്ഷേ​ത്ര ഭ​ണ്ഡാ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​വ​ർ​ന്നു
    തൃ​ക്കു​ല​ശേ​ഖ​ര​പു​രം ശ്രീ ​കൃ​ഷ്ണ​സ്വാ​മി ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഭ​ണ്ഡാ​രം

    ക​വ​ർ​ന്ന​തി​ന്റെ ദൃ​ശ്യം

    Listen to this Article

    കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ: മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വീ​ണ്ടും മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ളു​ടെ വി​ള​യാ​ട്ടം. തൃ​ക്കു​ല​ശേ​ഖ​ര​പു​ര​ത്ത് ക്ഷേ​ത്ര ഭ​ണ്ഡാ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​വ​ർ​ന്നു. തൃ​ക്കു​ല​ശേ​ഖ​ര​പു​രം ശ്രീ ​കൃ​ഷ്ണ​സ്വാ​മി ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലാ​ണ് മോ​ഷ​ണം ന​ട​ന്ന​ത്. ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ നാ​ല് ഭ​ണ്ഡാ​ര​ങ്ങ​ൾ കു​ത്തി​ത്തു​റ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​വ​രാ​ണ് മോ​ഷ​ണ​വി​വ​രം ആ​ദ്യ​മ​റി​ഞ്ഞ​ത്. ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന​ക​ത്തു​ള്ള മൂ​ന്ന് ഭ​ണ്ഡാ​ര​ങ്ങ​ളും പു​റ​ത്തു​ള്ള ഒ​രു ഭ​ണ്ഡാ​ര​വു​മാ​ണ് കു​ത്തി​ത്തു​റ​ന്നി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​മാ​രം​ഭി​ച്ചു. ഏ​താ​നും ദി​വ​സം മു​മ്പ് ശ്രീ ​നാ​രാ​യ​ണ​പു​രം ആ​ല​യി​ൽ ര​ണ്ട് ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ഭ​ണ്ഡാ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​വ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​മ്പ​തി​ന് ടി.​കെ.​എ​സ് പു​രം തി​രു​മു​പ്പ​ത്ത് റോ​ഡി​ൽ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ആ​ലി​ങ്ങ​പ്പൊ​ക്കം ആ​ന​ന്ദ​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ മോ​ഷ​ണം ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു. വീ​ടി​ന്റെ അ​ടു​ക്ക​ള വാ​തി​ൽ കു​ത്തി​തു​റ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മോ​ഷ​ണം. മു​റി​യി​ലെ അ​ല​മാ​ര​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന മൂ​ന്ന് പ​വ​ൻ തൂ​ക്ക​മു​ള്ള സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും മു​ന്നൂ​റ് രൂ​പ​യും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. തീ​ര​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വീ​ണ്ടും മോ​ഷ​ണം ഏ​റി​വ​രി​ക​യാ​ണ്.

    News Summary - Thefts on the rise in Kodungallur area
