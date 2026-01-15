Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kodungallur
    Kodungallur
    Posted On
    15 Jan 2026 11:54 AM IST
    Updated On
    15 Jan 2026 11:54 AM IST

    കതിന വെടികൾ മുഴങ്ങി; കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ മഹോത്സവത്തിന്റെ നാളുകൾ

    കതിന വെടികൾ മുഴങ്ങി; കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ മഹോത്സവത്തിന്റെ നാളുകൾ
    1. കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂർ താ​ല​പ്പൊ​ലി മ​ഹോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച് ശ്രീ​കു​രും​ബ കാ​വി​ൽ ക​തി​ന വെ​ടി​ക​ൽ മു​ഴ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ

    2. കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ വ​ലി​യ ത​മ്പു​രാ​ന് ദേ​വ​സ്വം അ​ധി​കൃ​ത​ർ കാ​ഴ്ച​കു​ല സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്നു

    കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ: കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ ശ്രീ​കു​രും​ബ ഭ​ഗ​വ​തി ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ താ​ല​പ്പൊ​ലി മ​ഹോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച സാ​യം​സ​ന്ധ്യ​യി​ലെ മ​ക​ര സം​ക്രാ​ന്തി വേ​ള​യി​ൽ 1001 ക​തി​ന വെ​ടി​ക​ൾ മു​ഴ​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് മ​ഹോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യ​ത്.​വ്യ​ഴാ​ഴ്ച ആ​ന​ക​ളോ​ട് കൂ​ടി​യ എ​ഴു​ന്നെ​ള്ളി​പ്പോ​ടെ ഒ​ന്നാം താ​ല​പ്പൊ​ലി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കും.

    ഒ​ന്നാം താ​ല​പ്പൊ​ലി പ്ര​മാ​ണി​ച്ച് കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ താ​ലൂ​ക്കി​ൽ ജി​ല്ല ക​ള​ക്ട​ർ അ​വ​ധി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​തി​നാ​ൽ ആ​ബാ​ല​വൃ​ദ്ധം വ​രു​ന്ന ജ​ന​ക്കൂ​ട്ടം കാ​വി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തും. ആ​ചാ​ര​പൂ​ർ​വ്വം താ​ല​പ്പൊ​ലി മ​ഹോ​ത്സ​വം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വ​ള​രെ മു​മ്പ് ത​ന്നെ ക​ച്ച​വ​ട സ്റ്റാ​ളു​ക​ളി​ലും മ​റ്റും ആ​ളു​ക​ൾ എ​ത്തി​തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. നാ​ലി​നാ​യി​രു​ന്നു ഭ​ക്തി കാ​വ്യാ​ർ​ച്ച​ന.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ഭ​ജ​ൻ​സും ചി​ല​മ്പാ​ട്ട​വും അ​ര​ങ്ങേ​റി. ഒ​ന്നാം താ​ല​പ്പൊ​ലി നാ​ളി​ലെ സ​വി​ശേ​ഷ ഇ​നം ഒ​രു മ​ണി​യോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ആ​ന​ക​ളോ​ട് കൂ​ടി​യ എ​ഴു​ന്നെ​ള്ളി​പ്പാ​ണ്. താ​ല​പ്പൊ​ലി​യു​ടെ ആ​രം​ഭം കു​റി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ കോ​വി​ല​കം വ​ലി​യ ത​മ്പു​രാ​ൻ കു​ഞ്ഞു​ണ്ണി​രാ​ജ​ക്ക് ദേ​വ​സ്വം അ​ധി​കൃ​ത​ർ കാ​ഴ്ച കു​ല സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    Girl in a jacket

