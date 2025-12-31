Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightThrissurchevron_rightKodungallurchevron_rightലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മം;...
    Kodungallur
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 12:53 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 12:53 PM IST

    ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മം; പ്ര​തി​ക്ക് 65 വ​ർ​ഷം ക​ഠി​ന​ത​ട​വും പി​ഴ​യും

    text_fields
    bookmark_border
    ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മം; പ്ര​തി​ക്ക് 65 വ​ർ​ഷം ക​ഠി​ന​ത​ട​വും പി​ഴ​യും
    cancel
    Listen to this Article

    കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ: 15 വ​യ​സ്സു​കാ​രി​യെ പ്ര​ണ​യം ന​ടി​ച്ച് ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മം ന​ട​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​ക്ക് വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലാ​യി 65 വ​ർ​ഷം ക​ഠി​ന ത​ട​വും 1,35,000 രൂ​പ പി​ഴ​യും വി​ധി​ച്ചു. പി​ഴ ഒ​ടു​ക്കി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ 10 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ അ​ധി​ക ക​ഠി​ന ത​ട​വു​കൂ​ടി അ​നു​ഭ​വി​ക്ക​ണം.

    കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ ആ​ല കോ​ച്ഛാ​റ വീ​ട്ടി​ൽ ജി​ഷ്‌​ണു (28)നെ​യാ​ണ് കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ അ​തി വേ​ഗ പ്ര​ത്യേ​ക പോ​ക്സോ കോ​ട​തി ജ​ഡ്‌​ജ് വി. ​വി​നി​ത ശി​ക്ഷി​ച്ച​ത്. പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന മു​റ​ക്ക് അ​തി​ജീ​വി​ത​ക്ക് ഈ ​സം​ഖ്യ ന​ൽ​കു​വാ​നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    15 വ​യ​സ്സി​ൽ താ​ഴെ പ്രാ​യ​മാ​യ അ​തി​ജീ​വി​ത​യെ ലൈം​ഗി​ക​മാ​യി പീ​ഡി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ദു​രു​ദ്ദേ​ശ​ത്തോ​ടെ പ്ര​ണ​യം ന​ടി​ച്ച് വ​ശീ​ക​രി​ച്ച് നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ കു​ട്ടി​യെ പീ​ഡി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ലൈം​ഗി​ക അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ കാ​ണി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു​വെ​ന്നാ​ണ് കേ​സ്. ദു​ര​നു​ഭ​വം അ​തി​ജീ​വി​ത തു​റ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ വീ​ട്ടു​കാ​ർ മ​തി​ല​കം പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime NewsSexual AssaultThrissur Newsrigorous imprisonment
    News Summary - Sexual assault; 65 years rigorous imprisonment and fine for each
    Similar News
    Next Story
    X