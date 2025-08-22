Begin typing your search above and press return to search.
    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഷെ​യ​ർ ട്രേ​ഡി​ങ് ത​ട്ടി​പ്പ് കേ​സി​ൽ ഒ​രാ​ൾ​കൂ​ടി പി​ടി​യി​ൽ

    Arrested suspect
    ശ്രീ​കു​മാ​ർ

    കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ: 32.5 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം രൂ​പ​യു​ടെ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഷെ​യ​ർ ട്രേ​ഡി​ങ് ത​ട്ടി​പ്പ് കേ​സി​ൽ ഒ​രാ​ൾ​കൂ​ടി പി​ടി​യി​ൽ. കൊ​ല്ലം അ​ഞ്ചാം​ലു​മൂ​ട് പ്രാ​ക്കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി രോ​ഹി​ണി നി​വാ​സി​ൽ ശ്രീ​കു​മാ​റി​നെ​യാ​ണ് (34) കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ എ​ട​വി​ല​ങ്ങ് സ്വ​ദേ​ശി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത പ​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ഞ്ചു ല​ക്ഷം രൂ​പ ശ്രീ​കു​മാ​റി​ന്റെ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് വ​ഴി​യാ​ണ് പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച​ത്.

    തൃ​ശൂ​ർ റൂ​റ​ൽ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി ബി. ​കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം കൊ​ല്ല​ത്തു​നി​ന്നാ​ണ് ശ്രീ​കു​മാ​റി​നെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ശ്രീ​കു​മാ​ർ സ​മാ​ന രീ​തി​യി​ൽ ത​ട്ടി​പ്പു ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന് എ​റ​ണാ​കു​ളം ഹി​ൽ പാ​ല​സ് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​യാ​ണ്.

    ഇ​യാ​ളു​ടെ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് വ​ഴി സൈ​ബ​ർ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട പ​ണ​മി​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലു​ട​നീ​ളം 34 പ​രാ​തി​ക​ൾ നാ​ഷ​ന​ൽ സൈ​ബ​ർ ക്രൈം ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ് പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ സ​ർ​ക്കി​ൾ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ബി.​കെ. അ​രു​ൺ, സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ കെ.​ജി. സ​ജി​ൽ, പി.​എ​ഫ്. തോ​മ​സ്, ടി.​ജി. സാ​ബു, സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ ധ​നേ​ഷ്, വി​ഷ്ണു എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

