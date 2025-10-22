Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kodungallur
    22 Oct 2025 11:20 AM IST
    date_range 22 Oct 2025 11:20 AM IST

    കടലിൽ കണ്ടെയ്നറിൽ കുടുങ്ങി നശിച്ചത് രണ്ടുകോടിയിലേറെ രൂപയുടെ വല

    ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന് മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ മു​റ​വി​ളി​യു​യ​രു​ന്നു
    കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ: ക​ട​ലി​ൽ വ​ല ന​ശി​ച്ച് മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ ക​ന​ക്കു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന രം​ഗ​ത്ത് വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ പ്ര​തി​സ​ന്ധി സ്യ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന ഈ ​അ​സ്ഥാ​വി​ശേ​ഷം അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ ഗൗ​നി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന പ​രാ​തി​യും ശ​ക്തി പ്രാ​പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​റു​മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ ക​ണ്ടെ​യ്ന​റി​ൽ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന വ​ല​ക​ൾ കു​ടു​ങ്ങി ര​ണ്ട് കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ​യു​ടെ ന​ഷ്ടം അ​ഴീ​ക്കോ​ട് തു​റ​മു​ഖ​ത്തു​നി​ന്ന് മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​ത്തി​ന് പോ​യ വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് അ​നൗ​ദോ​ഗി​ക ക​ണ​ക്ക്.

    2025 മേ​യ് 25ന് ​കൊ​ച്ചി തീ​ര​ത്ത് മു​ങ്ങി​യ എം.​എ​സ്.​സി എ​ലി​സ മെ​ഡി​റ്റ​റേ​നി​യ​ൻ ക​പ്പ​ൽ നൂ​റി​ല​ധി​കം ക​ണ്ടെ​യ്ന​റു​ക​ളു​മാ​യി ക​ട​ലി​ൽ മു​ങ്ങി​ത്താ​ഴ്ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്.

    ക​പ്പ​ലി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴു​കി ക​ട​ലി​ൽ പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി മു​ങ്ങി​ത്താ​ഴ്ന്ന ക​ണ്ടെ​യ്ന​റു​ക​ൾ തൃ​ശൂ​ർ, എ​റ​ണാ​കു​ളം, ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല​ക​ളു​ടെ ക​ട​ൽ തീ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​താ​നും മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ടെ പ​തി​ന​ഞ്ചോ​ളം വ​ള്ള​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ല​യാ​ണ് അ​ഴീ​ക്കോ​ട് പു​റം​ക​ട​ലി​ലും മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​യി മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ന​ശി​ച്ച​ത്. അ​ഴീ​ക്കോ​ട് അ​ഴി​മു​ഖ​ത്തു​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട ക​ഷ്ണ പ്ര​സാ​ദം, അ​യി​രൂ​ർ മ​ഹാ​വി​ഷ്ണു, സം​സം, ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ, വാ​ക​ച്ചാ​ർ​ത്ത്, ത​ത്ത്വ​മ​സി, മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ, ശി​വ​ശ​ക്തി, കാ​രു​ണ്യം തു​ട​ങ്ങി​യ ഒ​ട്ടേ​റെ വ​ള്ള​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ വി​ല​വ​രു​ന്ന വ​ല​ക​ളാ​ണ് ന​ശി​ച്ചു​പോ​യ​ത്. ഇ​പ്പോ​ഴും അ​പ​ക​ടം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    ശ​രാ​ശ​രി ഒ​രു​വ​ള്ള​ത്തി​ന് അ​ഞ്ചു​ല​ക്ഷം മു​ത​ൽ 20 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ വ​രെ ന​ഷ്ട​മാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. വ​ല​യി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ട്ട മ​ത്സ്യം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ത് വ​ഴി​യും വ​ൻ ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ​യാ​ണ് വ​ല കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ തീ​ർ​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന ചെ​ല​വും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം നീ​ളു​ന്ന തൊ​ഴി​ൽ ന​ഷ്ട​വും. ത​ര​ക്കേ​ടി​ല്ലാ​ത്ത വി​ധം മീ​ൻ കി​ട്ടു​ന്ന വേ​ള​യി​ലു​ള്ള തൊ​ഴി​ൽ ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ മ​റ്റൊ​രു തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണ്.

    കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​രി​ന്റെ തീ​ര​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മാ​ത്രം ഇ​തു​വ​രെ ര​ണ്ട് കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ​യു​ടെ ന​ഷ്ട​മാ​ണ് ക​ണ്ടെ​യ്ന​റു​ക​ളി​ൽ വ​ല കു​ടു​ങ്ങി ന​ശി​ച്ച​ത് മൂ​ലം മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ വാ​യ്പ​യെ​ടു​ത്തും ക​ടം വാ​ങ്ങി​യും മ​റ്റു​മാ​ണ് വ​ല​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. അ​വ ക​ണ്ടെ​യ്ന​റു​ക​ളി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി ത​ക​ർ​ന്ന​തോ​ടെ അ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​തം ത​ന്നെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ൽ ആ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ക​ണ്ടെ​യ്ന​ർ ക​പ്പ​ൽ ക​മ്പ​നി​യാ​യ എം.​എ​സ്.​സി എ​ലി​സ 1227 കോ​ടി രൂ​പ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര തു​ക​യാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​യ്ന​റി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി വ​ല ന​ശി​ച്ച മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ർ​ഹ​മാ​യ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്നും റ​വ​ന്യൂ-​ഫി​ഷ​റി​സ് വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ​ല​നാ​ശം സം​ഭ​വി​ച്ച മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വി​വ​ര​ശേ​ഖ​ര​ണം ന​ട​ത്തി അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഗാ​ന്ധി​യ​ൻ ക​ല​ക്ടി​വ് ജി​ല്ല ചെ​യ​ർ​മാ​നും എ​റി​യാ​ട്ബ്ലോ​ക്ക് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റു​മാ​യ ഇ.​കെ. സോ​മ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

