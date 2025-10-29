Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kodungallur
    Posted On
    29 Oct 2025 1:33 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 1:33 PM IST

    മ​യു​രേ​ശ്വ​ര​പു​രം ക്ഷേ​ത്ര​ഭ​ണ്ഡാ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​വ​ർ​ന്നു

    സി.​സി.​ടി.​വി കാ​മ​റ​ക​ൾ തി​രി​ച്ചു​വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്
    മ​യു​രേ​ശ്വ​ര​പു​രം ക്ഷേ​ത്ര​ഭ​ണ്ഡാ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​വ​ർ​ന്നു
    മ​യു​രേ​ശ്വ​ര​പു​രം ക്ഷേ​ത്ര​ഭ​ണ്ഡാ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​വ​ർ​ന്ന

    മോ​ഷ്ടാ​വി​ന്റെ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യം

    കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ: ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ സ​മാ​ജം​വ​ക ലോ​ക​മ​ലേ​ശ്വ​രം ശ്രീ​മ​യു​രേ​ശ്വ​ര​പു​രം സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​സ്വാ​മി ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ ഭ​ണ്ഡാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പൂ​ട്ട് ത​ക​ർ​ത്ത് പ​ണം ക​വ​ർ​ന്നു. മോ​ഷ്ടാ​വാ​ണെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന ആ​ളു​ടെ രൂ​പം സി.​സി.​ടി.​വി കാ​മ​റ​യി​ൽ പ​തി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. സി.​സി.​ടി.​വി കാ​മ​റ​ക​ൾ കേ​ടു​വ​രു​ത്തു​ക​യും ദി​ശ​മാ​റ്റി​വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടാ​ണ് മോ​ഷ​ണം.

    പൂ​ട്ട് ത​ക​ർ​ത്ത ഭ​ണ്ഡാ​രം അ​തേ താ​ഴ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പൂ​ട്ടി​യ നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. സി.​സി.​ടി.​വി കാ​മ​റ​ക​ൾ തി​രി​ച്ചു​വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​മാ​ജം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ കെ.​എ​സ്. പ്ര​വീ​ൺ, സ​ത്യ​ൻ പാ​റ​ക്ക​ൽ, സു​നി​ൽ അ​റ​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി.

