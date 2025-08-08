Begin typing your search above and press return to search.
    വീ​ട്ടു​ജോ​ലി​ക്കാ​രി​യെ കു​ത്തി​പ്പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ച്ച് സ്വ​ർ​ണ​മാ​ല ക​വ​ർ​ന്നു പ്ര​തി പി​ടി​യി​ൽ

    വയോധികക്ക് ദേ​ഹ​ത്ത് അ​ഞ്ചി​ട​ത്ത് കു​ത്തേ​റ്റു
    വി​ജേ​ഷ്

    കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ: ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ​പു​രം പ​ള്ളി​ന​ട​യി​ൽ വീ​ട്ടു​ജോ​ലി​ക്കാ​രി​യെ കു​ത്തി​പ്പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ച്ച് സ്വ​ർ​ണ​മാ​ല ക​വ​ർ​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​യാ​ളെ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്ക​കം പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. എ​സ്.​എ​ൻ പു​രം പ​ന​ങ്ങാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി പു​തു​വീ​ട്ടി​ൽ വി​ജേ​ഷ് (42) ആ​ണ് പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    പ​ള്ളി​ന​ട ഇ​രു​പ​ത്തി​യ​ഞ്ചാം​ക​ല്ലി​നു പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ് എ.​കെ.​ജി റോ​ഡ് ഭാ​ഗ​ത്ത് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് 12 ഓ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. പ​ന​ങ്ങാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി ക​രീ​പ്പാ​ട​ത്ത് അ​ര​വി​ന്ദാ​ക്ഷ​ന്റെ ഭാ​ര്യ ജ​യ​ക്കാ​ണ് (60) കു​ത്തേ​റ്റ​ത്.

    ത​യ്യി​ൽ വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ൻ എ​ന്ന​യാ​ളു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യ​വേ പി​ന്നി​ലൂ​ടെ വ​ന്നാ​ണ് അ​ക്ര​മം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ദേ​ഹ​ത്ത് അ​ഞ്ചി​ട​ത്ത് കു​ത്തേ​റ്റി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ മോ​ഡേ​ൺ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച ഇ​വ​രെ തൃ​ശൂ​രി​ലെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. ക​ഴു​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മൂ​ന്ന് പ​വ​ൻ സ്വ​ർ​ണ​മാ​ല​യാ​ണ് പൊ​ട്ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്.

    തൃ​ശൂ​ർ റൂ​റ​ൽ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി ബി. ​കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി വി.​കെ. രാ​ജു, മ​തി​ല​കം ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ എം.​കെ. ഷാ​ജി, എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ അ​ശ്വി​ൻ, റാ​ഫി, എ.​എ​സ്.​ഐ പ്ര​ജീ​ഷ്, എ​സ്.​സി.​പി.​ഒ പ്ര​ബി​ൻ, വ​ല​പ്പാ​ട് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ റെ​നീ​ഷ്, ശ്രാ​വ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

