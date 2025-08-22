Begin typing your search above and press return to search.
    എ​ക്സൈ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ ച​മ​ഞ്ഞ് പ​ണം ത​ട്ടി​യ​യാ​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    ഷി​ജി​ലാ​ൽ

    കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ: കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ കീ​ഴ്ത്ത​ളി എ​ക്സൈ​സ് ഓ​ഫി​സി​ലെ എ​ക്സൈ​സ് ഓ​ഫി​സ​റാ​യി ച​മ​ഞ്ഞ് മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ വാ​ങ്ങി ന​ൽ​കാ​മെ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞ് സ്ത്രീ​യു​ടെ 33,000 രൂ​പ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത കേ​സി​ലെ പ്ര​തി പി​ടി​യി​ൽ. കോ​ട്ട​യം വൈ​ക്കം ഇ​രു​മു​ട്ടി​ത്ത​റ വീ​ട്ടി​ൽ ഷി​ജി​ലാ​ലി​നെ​യാ​ണ് (38) തൃ​ശൂ​ർ റൂ​റ​ൽ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി ബി. ​കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​റി​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തു​നി​ന്ന് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. മേ​ത്ത​ല കീ​ത്തോ​ളി​യി​ൽ ക​ഞ്ഞി​ക്ക​ട ന​ട​ത്തു​ന്ന തു​രു​ത്തി​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പി​നി​ര​യാ​യ​ത്.

    പ്ര​തി സ്ത്രീ​യു​ടെ ക​ഞ്ഞി​ക്ക​ട​യി​ൽ വ​ന്ന് ഭ​ക്ഷ​ണം വാ​ങ്ങി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​വു​ക​യും എ​ക്സൈ​സ് ഓ​ഫി​സ​റാ​ണെ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞ് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ടെ ക​ട​യി​ലെ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നാ​യി പ​ഴ​യ ഫോ​ൺ വാ​ങ്ങു​ന്ന കാ​ര്യം പ്ര​തി​യോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തോ​ടെ പ്ര​തി​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​ര​ന് എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്ത് മൊ​ബൈ​ൽ ഷോ​പ്പ് ഉ​ണ്ടെ​ന്നും അ​വി​ടെ​നി​ന്ന് ത​വ​ണ വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ പ​ണം അ​ട​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ ഫോ​ൺ വാ​ങ്ങി​ന​ൽ​കാ​മെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ് സ്ത്രീ​യെ വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ത​ട്ടി​പ്പ്. പ​ല ത​വ​ണ​യാ​യി സ്ത്രീ​യു​ടെ എ.​ടി.​എം കാ​ർ​ഡ് കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കി​യും പ​ണം ക​വ​ർ​ന്നു.

    ഷി​ജി​ലാ​ൽ പു​ന​ലൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ൽ ത​ട്ടി​പ്പു​കേ​സി​ലും പ്ര​തി​യാ​ണ്. കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ബി.​കെ. അ​രു​ൺ, സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ കെ.​ജി. സ​ജി​ൽ, പി.​എ​ഫ്. തോ​മ​സ്, ടി.​ജി. സാ​ബു, സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ ധ​നേ​ഷ്, വി​ഷ്ണു എ​ന്നി​വ​രും അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

