Madhyamam
    Kodungallur
    date_range 15 Nov 2025 11:47 AM IST
    date_range 15 Nov 2025 11:47 AM IST

    കുളത്തിൽ മുങ്ങിത്താഴ്ന്ന ഗൃഹനാഥനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വലിച്ചുകയറ്റി വീട്ടമ്മ

    പ്രതീകാത്മ ചിത്രം

    Listen to this Article

    കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ: വീ​ട്ട​മ്മ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച ആ​ത്മ​ധൈ​ര്യ​ത്തി​ൽ ആ​ഴ​മേ​റി​യ കു​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​ക​യ​റി ഗൃ​ഹ​നാ​ഥ​ൻ. സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ തി​രു​വ​ള്ളൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി കൊ​ട്ടെ​ക്കാ​ട്ട് അ​ജ​യ​നെ​യാ​ണ് മ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ അ​രി​കി​ൽ​നി​ന്ന് സ​മീ​പ​വാ​സി​യാ​യ വീ​ട്ട​മ്മ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ലി​ച്ചു​ക​യ​റ്റി​യ​ത്. അ​ജ​യ​ന്റെ വീ​ട്ടു​വ​ള​പ്പി​ലെ കു​ള​ത്തി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. ബ​യോ വേ​യ്സ്റ്റി​ലെ ഭ​ക്ഷ്യ​പ​ദാ​ർ​ഥ​ങ്ങ​ൾ മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കാ​ൻ അ​ജ​യ​ൻ പോ​കു​ന്ന​ത് വീ​ട്ട​മ്മ ചി​ത്ര​മ​ധു ക​ണ്ടി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും തി​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​ത് ക​ണ്ടി​ല്ല. ഇ​തോ​ടെ പ​ന്തി​ക്കേ​ട് തോ​ന്നി​യ വീ​ട്ട​മ്മ ചെ​ന്ന് നോ​ക്കി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് കു​ള​ത്തി​ൽ കാ​ൽ വ​ഴു​തി​വീ​ണ് ബോ​ധ​ര​ഹി​ത​നാ​യ അ​ജ​യ​നെ ക​ണ്ട​ത്. പി​ന്നെ ഒ​ന്നും നോ​ക്കാ​തെ ചി​ത്ര കു​ള​ത്തി​ൽ ചാ​ടി അ​ജ​യ​നെ ക​ര​യി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ശ​ബ്ദം കേ​ട്ട് അ​ജ​യ​ന്റെ ഭാ​ര്യ മ​ഞ്ജു​വും പി​റ​കെ മ​ക​ളും ഓ​ടി​യെ​ത്തി. പ​ൾ​സ് ഇ​ല്ലാ​താ​യ​തോ​ടെ ഫി​സി​യോ തെ​റാ​പ്പി​സ്റ്റു​മാ​യ മ​ക​ൾ അ​മൃ​ത​ല​ക്ഷ്മി ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ സി.​പി.​ആ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്രാ​ഥ​മി​ക ശു​ശ്രൂ​ഷ ന​ൽ​കി. ഇ​തി​നി​ടെ ഓ​ടി​യെ​ത്തി​യ​വ​ർ വേ​ഗം കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ വീ​ട്ട​മ്മ​ക്ക് ചെ​റി​യ പ​രി​ക്കേ​റ്റു. മ​ക​ൾ അ​മൃ​ത ല​ക്ഷ്മി​യു​ടെ വി​വാ​ഹം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് അ​ജ​യ​ൻ ദു​ര​ന്ത​മു​ഖ​ത്ത് നി​ന്നും അ​യ​ൽ​വാ​സി​യു​ടെ സ​മ​യോ​ചി​ത​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ലൂ​ടെ അ​ത്ഭു​ത​ക​ര​മാ​യി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

