Madhyamam
    Kodungallur
    date_range 27 Aug 2025 11:27 AM IST
    date_range 27 Aug 2025 11:27 AM IST

    ഹൈ​കോ​ട​തി ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ഫലം കണ്ടു; കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ഡ​യാ​ലി​സി​സ് യൂ​നി​റ്റ് ഇ​നി ബ​ഹു​നി​ല കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ

    നി​ല​വി​ലു​ള്ള 10 ഡ​യാ​ലി​സി​സ് മെ​ഷീ​നു​ക​ളാ​ണ് ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യത്
    Kodungallur Thaluk Hospital Dialysis Unit
    കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ആ​ധു​നി​ക ഡ​യാ​ലി​സി​സ് യൂ​നി​റ്റ്

    കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ: ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​നൊ​ടു​വി​ൽ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ ആ​ധു​നി​ക ഡ​യാ​ലി​സി​സ് യൂ​നി​റ്റ് പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. അ​ഞ്ചു​നി​ല കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലെ ഒ​ന്നാം​നി​ല​യി​ലാ​ണ് ആ​ധു​നി​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടെ ഡ​യാ​ലി​സി​സ് യൂ​നി​റ്റ് സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. നി​ല​വി​ലു​ള്ള 10 ഡ​യാ​ലി​സി​സ് മെ​ഷീ​നു​ക​ളാ​ണ് ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. അ​ടു​ത്ത ആ​ഴ്ച​യോ​ടെ അ​ഞ്ച് മെ​ഷീ​നു​ക​ൾ കൂ​ടി സ​ജ്ജീ​ക​രി​ക്കും. ഇ​തോ​ടെ പ്ര​തി​ദി​നം 30 പേ​ർ​ക്ക് താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ഡ​യാ​ലി​സി​സ് ചെ​യ്യാ​നാ​കും.

    ഇ​ന്ന​സെൻറ് എം.​പി​യാ​യി​രി​ക്കെ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ ‘ശ്ര​ദ്ധ’ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​തി​യി​ൽ ഡ​യാ​ലി​സി​സ് യൂ​നി​റ്റ് സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ​യും സു​മ​ന​സ്സു​ക​ളു​ടെ​യും മ​റ്റും സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ സേ​വ​നം ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന​ത്. പി​ന്നീ​ട് മ​തി​ല​കം ​േബ്ലാ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പെ​രി​ഞ്ഞ​നം മെം​ബ​ർ ആ​ർ.​കെ. ബേ​ബി​യു​ടെ ‘ആ​യൂ​ർ ആ​രോ​ഗ്യ സൗ​ഖ്യം’ പ​ദ്ധ​തി മു​ഖേ​ന പെ​രി​ഞ്ഞ​നം ല​യ​ൺ​സ് ക്ല​ബ്, സീ​ഷോ​ർ​മ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി എ​ന്നീ സ​ഹ​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് യൂ​നി​റ്റ് വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, പു​തി​യ ബ​ഹു​നി​ല കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ ആ​ധു​നി​ക ഡ​യാ​ലി​സി​സ് യൂ​നി​റ്റി​ന് സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​രു​ന്നി​ല്ല. ഇ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് നാ​ലു​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​മ്പ് നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത അ​ഞ്ചു​നി​ല കെ​ട്ടി​ടം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പെ​ട്ട് ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ പൊ​തു പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ ഇ.​കെ. സോ​മ​ൻ, കെ.​ടി. സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ഹ​ര​ജി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ഇ​തേ തു​ട​ർ​ന്ന് ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ പ്ര​കാ​രം ജി​ല്ല ലീ​ഗ​ൽ സ​ർ​വി​സ് അ​തോ​റി​റ്റി ജ​ഡ്ജി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന കേ​സി​ലെ വാ​ദ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ 30ന​കം ഒ​ന്നാം​നി​ല​യി​ൽ ഡ​യാ​ലി​സി​സ് യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് തി​ര​ക്കി​ട്ട് യൂ​നി​റ്റ് ര​ണ്ടാം​നി​ല​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യ​ത്.

    മ​റ്റു​നി​ല​ക​ൾ ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലെ പോ​രാ​യ്മ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ദ​മാ​യ രൂ​പ​രേ​ഖ ത​യാ​റാ​ക്കാ​ൻ ഹൈ​കോ​ട​തി നേ​ര​ത്തേ ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും കേ​സി​ലെ ഹ​ര​ജി​ക്കാ​രു​ടെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യ ഷാ​ന​വാ​സ് കാ​ട്ട​ക​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞു.

    Girl in a jacket

