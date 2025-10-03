Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kodungallur
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 11:32 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 11:32 AM IST

    ക​ട​ലി​ൽ ഒ​ഴു​കു​ന്ന ക​ണ്ടെ​യ്ന​റു​ക​ളി​ൽ വ​ല കു​രു​ങ്ങ​ൽ പ​തിവ്; മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ഷ്ടം

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം അ​ഴീ​ക്കോ​ടു​നി​ന്ന് പോ​യ ‘സം​സം’​ വ​ള്ള​ത്തി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ല​യും മീ​നും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു
    ക​ട​ലി​ൽ ഒ​ഴു​കു​ന്ന ക​ണ്ടെ​യ്ന​റു​ക​ളി​ൽ വ​ല കു​രു​ങ്ങ​ൽ പ​തിവ്; മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ഷ്ടം
    ക​ണ്ടെ​യ്ന​റി​ൽ കു​രു​ങ്ങി ന​ശി​ച്ച ‘സം​സം’​ വ​ള്ള​ത്തി​ലെ വ​ല പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ

    കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ: മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ൻ ഭീ​ഷ​ണി​യു​യ​ർ​ത്തി ക​ട​ലി​ൽ ഒ​ഴു​കു​ന്ന ക​ണ്ടെ​യ്ന​റു​ക​ൾ. മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​ത്തി​നാ​യി വി​രി​ച്ച വ​ല ക​ണ്ടെ​യ്ന​റി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ ന​ശി​ക്കു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​ണ്.

    ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യ ഇ​ട​പ്പെ​ട​ലു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ശ​ക്ത​മാ​വു​ക​യാ​ണ്. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ​യു​ടെ മ​ത്സ്യ​വും വ​ല​യും ന​ഷ്ട​മാ​കു​ന്ന​തി​ന് പു​റ​മെ ആ​ഴ്ച​ക​ൾ നീ​ളു​ന്ന തൊ​ഴി​ൽ ന​ഷ്ട​വും ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം അ​ഴീ​ക്കോ​ടു​നി​ന്ന് മ​ത്സ്യ ബ​ന്ധ​ന​ത്തി​ന് പോ​യ ‘സം​സം’​വ​ള്ള​ത്തി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ല​യും മീ​നും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു. 58 തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​മാ​യി പു​ല​ർ​ച്ചെ 4.30 ക​ട​ലി​ൽ പോ​യ ഇ​ൻ​ബോ​ർ​ഡ് വ​ള്ളം കൊ​ച്ചി തീ​ര​ത്ത് നി​ന്നും 15 നോ​ട്ടി​ക്ക​ൽ മൈ​ൽ അ​ക​ലെ വ​ല വി​രി​ച്ച സ​മ​യ​ത്താ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം.

    വ​ല ക​ണ്ട​യ്ന​റി​ൽ കു​രു​ങ്ങി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് മ​റ്റു വ​ള്ള​ക്കാ​രു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ വ​ല വ​ലി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വ​ല ഏ​റെ​ക്കു​റെ ന​ശി​ച്ചു. ഈ​യി​ടെ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട ക​പ്പ​ലി​ൽ​നി​ന്ന് വീ​ണ ക​ണ്ടെ​യ്ന​റി​ൽ കു​രു​ങ്ങി​യാ​ണ് വ​ല ന​ശി​ച്ച​തെ​ന്ന് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഏ​ക​ദേ​ശം 20 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം രൂ​പ​യു​ടെ വ​ല ന​ഷ്ട​മാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. അ​യ​ല​യും വ​റ്റ​യു​മാ​ണ് വ​ല​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. വ​ല പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ച്ച് വീ​ണ്ടും മ​ത്സ്യ ബ​ന്ധ​ന​ത്തി​നി​റ​ങ്ങാ​ൻ ആ​ഴ്ച​ക​ൾ വേ​ണ്ടി​വ​രും.

    തൊ​ഴി​ൽ ദി​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ഷ്ടം കൂ​ടി ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യാ​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​ഷ്ടം ഇ​ര​ട്ടി​യാ​കും. അ​തു​വ​രെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും ക​ഷ്ട​ത​യി​ലാ​കും. മ​ത്സ്യ​ഫെ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് ലോ​ൺ എ​ടു​ത്താ​ണ് വ​ള്ളം ഇ​റ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് ഉ​ട​മ അ​ഴീ​ക്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി കാ​വു​ങ്ക​ൽ നൗ​ഷാ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ട​ലി​ൽ വ​ല ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്ത് ഏ​റി​വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്ന് മ​റ്റ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൊ​ച്ചി തീ​ര​ത്തി​ന് പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ് വെ​ച്ച് മ​ഹാ​വി​ഷ്ണു, യു.​കെ ബ്ര​ദേ​ഴ്സ് എ​ന്നീ വ​ള്ള​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ല ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    ക​ട​ലി​ൽ മു​ങ്ങി​ത്താ​ഴ്ന്ന ക​ണ്ടെ​യ്ന​റു​ക​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ പ​രാ​തി​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ഴും അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ന്നും ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്.

    TAGS:fishermensinking boatfishing netsThrissur
    News Summary - fishermen lose money due to sinking boats at sea; Fishermen lose lakhs and fishing nets
