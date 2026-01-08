Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightThrissurchevron_rightKodungallurchevron_rightഅ​ന​ധി​കൃ​ത ക​ണ​ക്ഷ​ൻ...
    Kodungallur
    Posted On
    date_range 8 Jan 2026 1:53 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Jan 2026 1:53 PM IST

    അ​ന​ധി​കൃ​ത ക​ണ​ക്ഷ​ൻ വ​ഴി കു​ടി​വെ​ള്ള​മൂ​റ്റ​ൽ; വീ​ട്ടു​ട​മ​ക്ക് 1.36 ല​ക്ഷം രൂപ പി​ഴ

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ന​ധി​കൃ​ത ക​ണ​ക്ഷ​ൻ വ​ഴി കു​ടി​വെ​ള്ള​മൂ​റ്റ​ൽ; വീ​ട്ടു​ട​മ​ക്ക് 1.36 ല​ക്ഷം രൂപ പി​ഴ
    cancel
    camera_alt

    വി.​പി. തു​രു​ത്തി​ൽ ജ​ല മോ​ഷ​ണം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന അ​ധി​കൃ​ത​ർ

    Listen to this Article

    കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ: ശു​ദ്ധ​ജ​ല ക്ഷാ​മം നേ​രി​ടു​ന്ന മേ​ത്ത​ല വി.​പി തു​രു​ത്തി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി കു​ടി​വെ​ള്ളം ഊ​റ്റി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ വീ​ട്ടു​ട​മ​ക്ക് 1.36 ല​ക്ഷം രൂ​പ പി​ഴ. വാ​ട്ട​ർ അ​തോ​റി​റ്റി കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ സെ​ക്ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ൽ വ​രു​ന്ന 75 എം.​എം. മെ​യി​ൻ ലൈ​നി​ൽ നി​ന്നും അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി ക​ണ​ക്ഷ​ൻ എ​ടു​ത്ത് ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം ശു​ദ്ധ​ജ​ലം മോഷ്ടിച്ച വി.​പി തു​രു​ത്ത് തേ​നാ​ലി​പ​റ​മ്പി​ൽ ഷി​നി​ൽ ഷാ​ദി​നെ​തി​രെ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    ബി​ൽ തു​ക​യാ​യി 1.06 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും പി​ഴ​യാ​യി 30000 രൂ​പ​യു​മാ​ണ് ചു​മ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച നോ​ട്ടീ​സ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ സി​നി​ൽ​ഷാ​ദി​ന് ന​ൽ​കി. ജ​ല അ​തോ​റി​റ്റി കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ പൊ​ലീ​സി​ലും പ​രാ​തി ന​ൽ​കി.

    പു​ഴ​യു​ടെ സ​മീ​പ​മു​ള്ള സി​നി​ൽ​ഷാ​ദി​ന്റെ പു​ര​യി​ട​ത്തി​ലൂ​ടെ പോ​യി​ട്ടു​ള്ള ജ​ല അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ മെ​യി​ൻ ലൈ​നി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി ക​ണ​ക്ഷ​ൻ എ​ടു​ത്ത് 80,000 ലി​റ്റ​റോ​ളം ശേ​ഷി​യു​ള്ള ടാ​ങ്കി​ൽ വെ​ള്ളം ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത്. ഈ ​ജ​ലം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പു​ഴ​യി​ൽ നി​ന്ന് വാ​രു​ന്ന ഉ​പ്പു മ​ണ​ൽ​ക​ഴു​കി വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​താ​യാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക് വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​യാ​ളു​ടെ പി​താ​വി​ന്റെ പേ​രി​ലു​ള്ള ക​ണ​ക്ഷ​ൻ വിഛേ​ദി​ക്കു​ക​യും പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    കു​ടി​വെ​ള​ള​ത്തി​ൽ ഉ​പ്പു​ര​സം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് വാ​ർ​ഡ് അം​ഗ​വും പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​യും ജ​ല അ​തോ​റി​റ്റി​യി​ലെ​ത്തി പ​രാ​തി പ​റ​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് വാ​ൽ​വും ഓ​സും ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് കു​ടി​വെ​ള്ളം ഊ​റ്റു​ന്ന​ത് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. അ​ന​ധി​കൃ​ത ജ​ല​മൂ​റ്റ​ലി​നെ​തി​രെ നേ​ര​ത്തേ പ​രാ​തി ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടും ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ന്ന് ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:fineIllegaldrinking watersupply
    News Summary - Drinking water supply through unauthorized connection; Homeowner fined Rs 1.36 lakh
    Similar News
    Next Story
    X