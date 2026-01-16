Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kodungallur
    Posted On
    16 Jan 2026 12:44 PM IST
    Updated On
    16 Jan 2026 12:44 PM IST

    മ​ഹോ​ത്സ​വ നി​റ​വി​ൽ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ

    മ​ഹോ​ത്സ​വ നി​റ​വി​ൽ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ
    ഒ​ന്നാം താ​ല​പ്പൊ​ലി​യു​ടെ എ​ഴു​ന്ന​ള്ളി​പ്പ് ​െകാടുങ്ങല്ലൂർ ശ്രീ​കു​രും​ബ ഭ​ഗ​വ​തി ക്ഷേ​ത്രാ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ: ശ്രീ​കു​രും​ബ​കാ​വും പ​രി​സ​ര​വും​ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്ന ഉ​ൽ​സ​വ പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്ക്​ ആ​ന​ന്ദാ​നു​ഭൂ​തി പ​ക​ർ​ന്ന് കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ താ​ല​പ്പൊ​ലി​യു​ടെ ഒ​ന്നാം ദി​നം. താ​ള​മേ​ള വ​ർ​ണ കാ​ഴ്ച​ക​ളു​ടെ നി​റ​വി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഭ​ക്ത​ർ. വ്ര​തം നോ​റ്റ് ഇ​രു​മു​ടി​ക്കെ​ട്ടു​മാ​യി എ​ത്തി​യ മ​ല​യ​ര​ന്മാ​ർ രാ​വി​ലെ പ്ര​ത്യേ​ക ച​ട​ങ്ങു​ക​ളോ​ടെ ഇ​രു​മു​ടി കെ​ട്ടി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന പൂ​ജാ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ ഭ​ക്തി സാ​ന്ദ്ര​ത​യോ​ടെ ക്ഷേ​ത്ര​സ​ന്നി​ധി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. കു​ടും​ബി സ​മു​ദാ​യ​ക്കാ​ർ വാ​ദ്യ​മേ​ള​ങ്ങ​ളോ​ടെ ന​ട​ന്നെ​ത്തി ആ​ചാ​ര​പൂ​ർ​വം ആ​ടി​നെ ന​ട ത​ള്ളി.

    ഉ​ച്ച​യോ​ടെ തെ​ക്കേ ന​ട​യി​ൽ നി​ന്ന് ഗ​ജ​വീ​ര​ൻ​മാ​രു​ടെ അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ പ​ക​ൽ പൂ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ ആ​ളു​ക​ളി​ൽ ഉ​ത്സ​വ​ഹ​രം ക​യ​റി തു​ട​ങ്ങി. പ​ഞ്ച​വാ​ദ്യ​ത്തോ​ടെ തു​ട​ങ്ങി​യ എ​ഴു​ന്നെ​ള്ളി​പ്പ് പി​ന്നെ പാ​ണ്ടി​മേ​ള​ത്തി​ന് വ​ഴി​മാ​റി. ര​ണ്ടു​മേ​ള​വും താ​ള​മി​ട്ടും കൈ ​ഉ​യ​ർ​ത്തി​യും ത​ല കു​ലു​ക്കി​യു​മെ​ല്ലാം ക്ഷേ​ത്രാ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ ത​മ്പ​ടി​ച്ച മേ​ള പ്രേ​മി​ക​ൾ ആ​വോ​ളം ആ​സ്വ​ദി​ച്ചു. മേ​ള കു​ല​പ​തി ചേ​രാ​നെ​ല്ലൂ​ർ ശ​ങ്ക​ര​ൻ കു​ട്ടി മാ​രാ​രാ​ണ് പാ​ണ്ടി ന​യി​ച്ച​ത്. ​

    ദീ​പാ​രാ​ധ​ന ക​ഴി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ കാ​വ്​ ക​തി​ന​വെ​ടി​ക​ൾ​ക്കും ക​രി​മ​രു​ന്ന്​ പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​നും വ​ഴി​മാ​റി. പി​റ​കെ കൊ​ട്ടി​പ്പാ​ടി സേ​വ​യും, ഭ​ര​ത​നാ​ട്യ​വു​മാ​യി വേ​ദി​ക​ളും ഉ​ണ​ർ​ന്നു.

    ഒ​രു മ​ണി​യോ​ടെ ന​ട​ന്ന എ​ഴു​ന്നെ​ള്ളി​പ്പും അ​ട​ന്ത മേ​ള​വും പി​റ​കെ പ​ഞ്ചാ​രി​യു​മെ​ല്ലാം പി​ന്നി​ട്ട് ക​രി​മ​രു​ന്ന് പ്ര​യോ​ഗ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഒ​ന്നാം താ​ല​പ്പൊ​ലി​ക്ക് സ​മാ​പ​ന​മാ​യ​ത്. ഒ​ന്നാം താ​ല​പ്പൊ​ലി​യു​ടെ സ​മ​ർ​പ്പ​ണം കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ ഒ.​കെ.​യോ​ഗ​മാ​ണ്.

