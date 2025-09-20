Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 20 Sept 2025 2:14 PM IST
    date_range 20 Sept 2025 2:14 PM IST

    തെരുവുനായ് ശല്യം നിയന്ത്രിക്കാൻ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ഡോഗ് ഷെൽട്ടറുകൾ സ്ഥാപിക്കും

    കോ​ട്ട​പ്പു​റ​ത്ത് നി​ർ​മി​ച്ച അ​ത്‍ല​റ്റി​ക് കോം​പ്ല​ക്സ് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി തു​റ​ന്നുകൊ​ടു​ക്കാ​നും തീ​രു​മാ​നം
    കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ: കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ തെ​രു​വു​നാ​യ് പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഡോ​ഗ് ഷെ​ൽ​ട്ട​റു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​വാ​ൻ ന​ഗ​ര​സ​ഭ കൗ​ൺ​സി​ൽ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. അ​ല​ഞ്ഞു തി​രി​യു നാ​യ്ക്ക​ളെ കൊ​ല്ലു​ന്ന​തി​ന് നി​യ​മം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. അ​വ​യെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി ഭ​ക്ഷ​ണ​വും മ​രു​ന്നും ന​ൽ​കി പാ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ സ്ഥ​ലം ക​ണ്ടെ​ത്തും. ഇ​തി​ന് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ സ്ഥ​ലം ല​ഭ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ വാ​ട​ക​ക്ക് എ​ടു​ക്കു​ക​യോ സ്ഥ​ലം പ​ണം ന​ൽ​കി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​വാ​നാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. പേ ​വി​ഷ​ബാ​ധ​ക്കെ​തി​രാ​യ കു​ത്തി​വെ​പ്പു​ക​ൾ തു​ട​ർ​ന്നും ന​ൽ​കും.

    നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം​ പെ​രു​കു​ന്ന​ത് ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള എ.​ബി.​സി പ​ദ്ധ​തി തു​ട​രും. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ കേ​ടു​വ​ന്ന റോ​ഡു​ക​ൾ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്‌ അ​സി. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റെ കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗം ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി. കോ​ട്ട​പ്പു​റ​ത്ത് നി​ർ​മി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള അ​ത് ല​റ്റി​ക്ക് കോം​പ്ല​ക്സ് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി തു​റ​ന്നു കൊ​ടു​ക്കും.

    പു​ല്ലൂ​റ്റ് വി​ല്ലേ​ജി​ൽ പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് താ​മ​സി​ച്ചു പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് നി​ർ​മി​ച്ച പ്രീ​മെ​ട്രി​ക് ഹോ​സ്റ്റ​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ല​ഭ്യ​മാ​കാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ മ​റ്റ് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് സ്ഥ​ലം മാ​റി​വ​രു​ന്ന പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കും മ​റ്റും താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​നു​വാ​ദം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​വാ​നും യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    ഉ​പ​വാ​സ സ​മ​രം ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ ബി.​ജെ.​പി കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​ള​രെ കു​റ​വാ​യി​രു​ന്നു. ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ ടി.​കെ. ഗീ​ത അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​എ​സ്. കൈ​സാ​ബ്, കെ.​ആ​ർ. ജൈ​ത്ര​ൻ, എ​ൽ​സി പോ​ൾ, വി.​എം. ജോ​ണി, പി.​എ​ൻ. വി​ന​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ ന​ടു​മു​റി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

