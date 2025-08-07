Begin typing your search above and press return to search.
    7 Aug 2025 3:02 PM IST
    7 Aug 2025 3:02 PM IST

    അരങ്ങിൽ തിളങ്ങിയും ജീവിതത്തിൽ തിളങ്ങാനാകാതെയും കൃഷ്ണൻകുട്ടി രംഗം ഒഴിഞ്ഞു

    സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ക​മ​ലി​ൽ​നി​ന്ന് പു​ര​സ്കാ​രം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ന്ന കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ കൃ​ഷ്ണ​ൻ​കു​ട്ടി

    കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ: പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളോ​ളം പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ നാ​ട​ക​വേ​ദി​യി​ൽ തി​ള​ക്ക​ത്തോ​ടെ നി​ല​കൊ​ണ്ട പ്ര​തി​ഭാ​ശാ​ലി. സി​നി​മ​യി​ലും സീ​രി​യ​ൽ രം​ഗ​ത്തും അ​ന​വ​ധി അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ച ക​ലാ​കാ​ര​ൻ. മി​ക​ച്ച ചി​ത്ര​കാ​ര​ൻ. ആ​ദ​ര​വും അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ളും. ഇ​തൊ​ക്കെ​യാ​യി​ട്ടും ജീ​വി​ത​മെ​ന്ന വേ​ദി​യി​ൽ തി​ള​ങ്ങാ​നാ​കാ​തെ പോ​യ ഹ​ത​ഭാ​ഗ്യ​നാ​യ മ​നു​ഷ്യ​നാ​ണ് ഒ​ടു​വി​ൽ അ​ര​ങ്ങി​ലെ ഓ​ർ​മ​യാ​യി മാ​റി​യ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ കൃ​ഷ്ണ​ൻ​കു​ട്ടി.

    മ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ വാ​ട​ക വീ​ട്ടി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ താ​മ​സം. ‘കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലു​ർ കൃ​ഷ്ണ​ൻ​കു​ട്ടി’ എ​ന്ന പെ​രു​മ​യോ​ടെ അ​റി​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് സ്വ​ന്ത​മാ​യി ഒ​രു കി​ട​പ്പാ​ടം പോ​ലും ത​ര​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നി​ല്ല. കേ​ര​ള സം​ഗീ​ത നാ​ട​ക അ​ക്കാ​ദ​മി സ​മ​ഗ്ര സം​ഭാ​വ​ന​ക്കു​ള്ള ഗു​രു​പൂ​ർ​ണി​മ പു​ര​സ്കാ​രം ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ച ഈ ​പ്ര​തി​ഭ അ​വ​ശ ക​ലാ​കാ​ര​നാ​യാ​ണ് കാ​ല​യ​വ​നി​ക​ക്കു​ള്ളി​ൽ മ​റ​യു​ന്ന​ത്. പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ നീ​ണ്ട ക​ലാ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ബാ​ക്കി​പ​ത്രം കു​റ​ച്ച് അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ളും സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​രാ​ധീ​ന​ത​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    സ്കൂ​ൾ പ​ഠ​ന കാ​ല​ത്ത് ത​ന്നെ നാ​ട​ക സി​ദ്ധി പ്ര​ക​ട​മാ​ക്കി​യ കൃ​ഷ്ണ​ൻ​കു​ട്ടി കോ​ള​ജ് വേ​ദി​ക​ളി​ലും യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി വേ​ദി​ക​ളി​ലും അ​ഭി​ന​യ​ത്തി​ലും ഒ​പ്പം വ​ര​യി​ലും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​യി. ക​ലാ​ല​യം​വി​ട്ട് പി​ന്നീ​ട് കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ തെ​ക്കേ ന​ട​യി​ൽ ‘രോ​ഷ​നി’ എ​ന്ന പ​ര​സ്യ സ്ഥാ​പ​നം തു​ട​ങ്ങി. ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ അ​മേ​ച്ച​ർ നാ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ത​ന്റെ അ​ഭി​ന​യ പ്ര​തി​ഭ വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ത്തു.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി നാ​ട​ക​വേ​ദി​ക​ളി​ൽ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന വേ​ഷ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി അ​ഭി​ന​യ​മു​ദ്ര ചാ​ർ​ത്തി​യ ഈ ​കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ​ക്കാ​ര​ൻ അ​റു​പ​തോ​ളം നാ​ട​ക​ങ്ങ​ളും സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്തു. നി​ര​വ​ധി അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ളും ല​ഭി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പ​മാ​ണ് സി​നി​മ​ക​ളി​ലും, സീ​രി​യ​ലു​ക​ളി​ലും ചു​വ​ടു​ക​ൾ വെ​ച്ച​ത്.

    ക​ലാ​വേ​ദി, ജ​യ​കേ​ര​ള ആ​ർ​ട്സ് രം​ഗ​ശ്രീ പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ, രം​ഗ​സാ​ര​ഥി ക​ഴി​മ്പ്രം തി​യ​റ്റേ​ഴ്സ്, പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ നാ​ട​ക​ശാ​ല, കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ ധ​ന്യ, ആ​ല​പ്പു​ഴ സ​പ്ത​സ്വ​ര, അ​ങ്ക​മാ​ലി മാ​നി​ഷാ​ദ, തൃ​ശ്ശൂ​ർ ഹി​റ്റ്സ്, തൃ​ശൂ​ർ സം​ഘ വേ​ദി, കൊ​ല്ലം കാ​ളി​ദാ​സ, തൃ​ശൂ​ർ വാ​സ​ര, തൃ​ശൂ​ർ യ​മു​ന, തൃ​ശൂ​ർ ന​യ​ന, തൃ​ശൂ​ർ ഭാ​സു​ര കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഹി​റ്റ്സ്, കൊ​ച്ചി​ൻ സാ​ര​ഥി കൊ​ച്ചി​ൻ ച​ന്ദ്ര എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി നാ​ട​ക സം​ഘ​ങ്ങ​ളി​ലും കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ കൃ​ഷ്ക​ൻ കു​ട്ടി​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

