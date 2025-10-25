Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightThrissurchevron_rightKodungallurchevron_rightമുസിരിസിന്റെ ജലപാതയിൽ...
    Kodungallur
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 2:18 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 2:18 PM IST

    മുസിരിസിന്റെ ജലപാതയിൽ ഇന്ന് ജലരാജാക്കൻമാരുടെ പോരാട്ടം

    text_fields
    bookmark_border
    സി.​ബി.​എ​ൽ ജ​ല​മേ​ള​; ഒ​രു​ക്കം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി കോ​ട്ട​പ്പു​റം കാ​യ​ലി​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക് മ​ന്ത്രി കെ.​ രാ​ജ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും
    cbl boat race
    cancel
    camera_alt

    സി.​ബി.​എ​ൽ ജ​ല​മേ​ള ന​ട​ക്കു​ന്ന കോ​ട്ട​പ്പു​റം കാ​യ​ലി​ന്റെ സാ​യാ​ഹ്ന കാ​ഴ്ച

    കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ: മു​സി​രി​സി​ന്റെ ജ​ല​പാ​ത​യി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച ജ​ല​രാ​ജാ​ക്ക​ൻ​മാ​രു​ടെ പോ​രാ​ട്ടം. തു​ഴ​യേ​റി​ന്റെ വ​ശ്യ​ത പ​ക​രു​ന്ന ഒ​മ്പ​ത് ചു​ണ്ട​ൻ വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ കോ​ട്ട​പ്പു​റം കാ​യ​ലി​ന്റ ഓ​ള​പ്പ​ര​പ്പി​ൽ കൊ​മ്പു​കോ​ർ​ക്കും.വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര വ​കു​പ്പ് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​ഞ്ചാ​മ​ത് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ബോ​ട്ട് ലീ​ഗി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ജ​ല​മേ​ള​യു​ടെ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി വി.​ആ​ർ.

    സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. 2024ലെ ​നെ​ഹ്റു ട്രോ​ഫി വ​ള്ളം​ക​ളി​യി​ൽ ആ​ദ്യ ഒ​മ്പ​ത് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യ ചു​ണ്ട​ൻ വ​ള്ള​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​ക്കു​റി സി.​ബി.​എ​ല്ലി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മു​സി​രി​സ് ബോ​ട്ട് ക്ല​ബി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ മു​ൻ മ​ന്ത്രി വി.​കെ. രാ​ജ​ൻ മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ട്രോ​ഫി​ക്കും കെ.​ഡി. കു​ഞ്ഞ​പ്പ​ൻ സ്മാ​ര​ക ട്രോ​ഫി​ക്കും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള മ​ധ്യ​കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഇ​രു​ട്ടു​കു​ത്തി വ​ള്ള​ങ്ങ​ളു​ടെ ജ​ലോ​ത്സ​വ​വും ഒ​പ്പം ന​ട​ക്കും.

    ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​കും. ‘ഇ​ന്ന​സെ​ന്റ്’ സി​നി​മ​യു​ടെ അ​ഭി​നേ​താ​ക്ക​ളും അ​ണി​യ​റ ശി​ൽ​പി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര ന​യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വ​ള്ളം​ക​ളി​യി​ലൂ​ടെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ് സി.​ബി.​എ​ൽ കൊ​ണ്ട് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    കോ​ട്ട​പ്പു​റം കാ​യ​ലി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് മ​ന്ത്രി കെ.​രാ​ജ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. ആ​ർ. സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും. ബെ​ന്നി ബെ​ഹ​നാ​ൻ എം.​പി, ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി.​എ​സ്. പ്രി​ൻ​സ്, ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ അ​ർ​ജു​ൻ പാ​ണ്ഡ്യ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ ടി.​കെ. ഗീ​ത, ആ​രോ​ഗ്യ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ എ​ൽ​സി പോ​ൾ, ടൂ​റി​സം വ​കു​പ്പ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ പ്രേം ​ഭാ​സ്, മു​സി​രി​സ് പൈ​തൃ​ക പ​ദ്ധ​തി മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷാ​രോ​ൺ വീ​ട്ടി​ൽ, ഒ.​സി. ജോ​സ​ഫ് എ​ന്നി​വ​രും വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Boat raceCBLThrissur
    News Summary - cbl boat race
    Similar News
    Next Story
    X