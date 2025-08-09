Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightThrissurchevron_rightKodungallurchevron_rightബ്രിട്ടീഷ് വി​സ...
    Kodungallur
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 10:02 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 10:02 AM IST

    ബ്രിട്ടീഷ് വി​സ ത​ട്ടി​പ്പ് കേ​സ്; ഒ​ന്നാം പ്ര​തി​യു​ടെ ഭ​ർ​ത്താ​വും മാ​താ​വും അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​തു​വ​രെ ഒ​മ്പ​ത് കേ​സു​ക​ളെ​ടു​ത്തു
    ബ്രിട്ടീഷ് വി​സ ത​ട്ടി​പ്പ് കേ​സ്; ഒ​ന്നാം പ്ര​തി​യു​ടെ ഭ​ർ​ത്താ​വും മാ​താ​വും അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    ​സ​യ, സ​ത്യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ

    കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ: ബ്രിട്ടനിൽ ജോ​ലി ശ​രി​യാ​ക്കി​ക്കൊ​ടു​ക്കാ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ച് എ​ട​വി​ല​ങ്ങ് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ മൂ​ന്നു​പേ​രി​ൽ നി​ന്നാ​യി 6.5 ല​ക്ഷം രൂ​പ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത കേ​സി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​ർ കൂ​ടി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത മൂ​ന്ന് കേ​സു​ക​ളി​ലെ പ്ര​തി​യാ​യ സ​യ​യു​ടെ ഭ​ർ​ത്താ​വ് കൂ​ളി​മു​ട്ടം പൊ​ക്ലാ​യി ചി​റ​യി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ സ​ത്യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ (29), സ​യ​യു​ടെ മാ​താ​വ് ശ്യാ​മ​ള എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ഒ​ന്നാം പ്ര​തി എ​ട​വി​ല​ങ്ങ് കാ​ര പു​തി​യ റോ​ഡ് സ്വ​ദേ​ശി​നി സ​യ​യെ (29) നേ​ര​ത്തേ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    ഇ​വ​ർ റി​മാ​ൻ​ഡി​ലാ​ണ്. സാ​യ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, മ​തി​ല​കം, മാ​ള, ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട, കാ​ട്ടൂ​ർ, വെ​ള്ളി​ക്കു​ള്ള​ങ്ങ​ര പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി യു.​കെ യി​ലേ​ക്ക് വി​സ​യും ജോ​ലി​യും വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ​തി​നു​ള്ള ഒ​മ്പ​ത് ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ളി​ലെ പ്ര​തി​യാ​ണ്. ല​ഭ്യ​മാ​യ പ​രാ​തി അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ ത​ട്ടി​പ്പി​നി​ര​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട‍‍ർ ബി.​കെ. അ​രു​ൺ, സ​ബ് എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ കെ. ​സാ​ലിം, ക​ശ്യ​പ​ൻ, ഷാ​ബു, എ.​എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ രാ​ജീ​വ്, അ​സ്മാ​ബി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala Policebritishvisa fraud caseArrest
    News Summary - British visa fraud case; First accused's husband and mother arrested
    Similar News
    Next Story
    X