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    കെ.ടി.ഡി.സി ജോലി തട്ടിപ്പ്; വ്യാജ ഇന്റർവ്യൂചെയ്തയാൾ പിടിയിൽ

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    കെ.ടി.ഡി.സി ജോലി തട്ടിപ്പ്; വ്യാജ ഇന്റർവ്യൂചെയ്തയാൾ പിടിയിൽ
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    ശ​ര​ത്ത് എ​ന്ന വി​നീ​ഷ്


    കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ: കെ.​ടി.​ഡി.​സി​യി​ൽ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് മാ​നേ​ജ​രാ​യി ജോ​ലി വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് 19 ല​ക്ഷം രൂ​പ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​ പി​ടി​യി​ൽ. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മ​ണ്ണൂ​ർ​ക്ക​ര കോ​ട്ടൂ​ർ മ​ണ്ണു​കു​ഴി​പു​ത്ത​ൻ വീ​ട്ടി​ൽ ശ​ര​ത്ത് എ​ന്ന വി​നീ​ഷി​നെ (38) ആ​ണ് മ​തി​ല​കം പൊ​ലീ​സ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് നി​ന്ന് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. കേ​സി​ലെ പ്ര​ധാ​ന പ്ര​തി ഷാ​നി എ​ന്ന കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ​പു​രം പൊ​രി​ബ​സാ​ർ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ് പൂ​തോ​ട്ട​പ​റ​മ്പ് കാ​ട്ടു​പ​റ​മ്പി​ൽ ഷാ​നീ​റി​നെ 2025 മേ​യ് നാ​ലി​ന് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ​പു​രം

    പ​ന​ങ്ങാ​ട് പ​ള്ളി​ന​ട സ്വ​ദേ​ശി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ബ്രാ​ഹി​മി​ന്റെ മ​ക​ൻ നി​ഹാ​ന് കെ.​ടി.​ഡി.​സി​യി​ൽ അ​സി. മാ​നേ​ജ​രാ​യി ജോ​ലി ശ​രി​യാ​ക്കി​ത്ത​രാ​മെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ച്​ പ്ര​തി​ക​ൾ പ​ല ത​വ​ണ​ക​ളി​ലാ​യി 19 ല​ക്ഷം രൂ​പ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്തു​വെ​ന്നാ​ണ് കേ​സ്. ഷാ​നീ​ർ ജോ​ലി ന​ൽ​കാ​നെ​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന നി​ഹാ​നെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ത​മ്പാ​നൂ​രി​ലെ കെ.​ടി.​ഡി.​സി ഹോ​ട്ട​ലി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി പ്ര​തി​ക​ൾ മു​റി​യെ​ടു​ത്ത് താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് മു​റി​യി​ൽ വ്യാ​ജ അ​ഭി​മു​ഖം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    ഷാ​നീ​റി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം കെ.​ടി.​ഡി.​സി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ​ന്ന് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ വി​നീ​ഷാ​ണ് നി​ഹാ​ന്റെ അ​ഭി​മു​ഖം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. വി​നീ​ഷ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല​യി​ലെ ആ​ര്യ​നാ​ട് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ൽ ക​വ​ർ​ച്ച​ക്കേ​സി​ലും ഓ​ച്ചി​റ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ അ​ടി​പി​ടി​ക്കേ​സി​ലും പ്ര​തി​യാ​ണെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. മ​തി​ല​കം സ​ർ​ക്കി​ൾ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ വി.​വി. വി​മ​ൽ, എ​സ്.​ഐ നെ​സി​യ എം. ​സാ​ഹി​ബ്, എ​സ്.​ഐ സ​ഞ്ജ​യ്, ജി.​എ​സ്.​ഐ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി, എ.​എ​സ്.​ഐ വ​ഹാ​ബ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

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    News Summary - arrest on job scam
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