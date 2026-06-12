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    Kodungallur
    Posted On
    date_range 12 Jun 2026 12:04 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Jun 2026 12:04 PM IST

    വ്യാജ സ്വർണക്കട്ടി കാണിച്ച് ലക്ഷങ്ങളുടെ തട്ടിപ്പ്; പ്രതി പിടിയിൽ

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    വ്യാജ സ്വർണക്കട്ടി കാണിച്ച് ലക്ഷങ്ങളുടെ തട്ടിപ്പ്; പ്രതി പിടിയിൽ
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    1. ത​ട്ടി​പ്പി​ന് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ വ്യാ​ജ സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട്ടിയും ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും 2. ഷാ​ജി

    കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ: സ്വ​ർ​ണ​ഖ​നി​യി​ൽ​നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ട് സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട്ടി​ക​ൾ എ​ത്തി​ച്ചു​ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ച് ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ത​ട്ടി​യ അ​ന്ത​ർ​ജി​ല്ല ത​ട്ടി​പ്പ് സം​ഘ​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ക​ണ്ണി പി​ടി​യി​ൽ. ‘കെ.​ജി.​എ​ഫ് സ്വാ​മി’ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട മാ​ധ​വ​മം​ഗ​ലം മ​നാ​ഴി​യി​ൽ ഷാ​ജി​യെ (61) കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​രി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ മാ​ട​വ​ന അ​ത്താ​ണി സ്വ​ദേ​ശി തൃ​ശൂ​ർ റൂ​റ​ൽ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി ബി. ​കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​റി​ന് ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ൽ പ്ര​തി വാ​ട​ക​ക്ക് താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ ച​ന്ത​പ്പു​ര ഉ​ഴ​വ​ത്ത്ക​ട​വി​ലെ വീ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ റെ​യ്ഡി​ലാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ഇ​യാ​ളു​ടെ പ​ക്ക​ൽ നി​ന്ന് ത​ട്ടി​പ്പി​നാ​യി സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന വ്യാ​ജ സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട്ടി​ക​ളും നി​ര​വ​ധി റോ​ൾ​ഡ് ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. കെ.​ജി.​എ​ഫ് പോ​ലു​ള്ള വ​ലി​യ സ്വ​ർ​ണ​ഖ​നി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ട് വ​ൻ​തോ​തി​ൽ സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട്ടി​ക​ൾ കു​റ​ഞ്ഞ വി​ല​യ്ക്ക് വാ​ങ്ങി ജ്വ​ല്ല​റി​ക​ൾ​ക്കും മ​റ്റും ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് ഇ​ര​ക​ളെ വ​ല​യി​ലാ​ക്കി​യ​ത്. വി​ശ്വാ​സ്യ​ത വ​രാ​ൻ ഒ​റി​ജി​ന​ലി​നെ വെ​ല്ലു​ന്ന വ്യാ​ജ സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട്ടി​ക​ൾ കാ​ണി​ച്ചാ​ണ് ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ഉ​റ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി ജ്വ​ല്ല​റി ഉ​ട​മ​ക​ളെ​യും സ്വ​ർ​ണ വ്യാ​പാ​രി​ക​ളെ​യും സ​മീ​പി​ച്ച് ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ പ്ര​തി ത​ട്ടി​യ​താ​യാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​വ​രം.

    2021ൽ ​തൃ​ശൂ​ർ പാ​വ​റ​ട്ടി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ൽ വ്യാ​ജ സ്വ​ർ​ണ ഗ​ണ​പ​തി വി​ഗ്ര​ഹം കാ​ണി​ച്ച് ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ കേ​സി​ലും 2021ൽ ​തൃ​ശൂ​ർ വെ​സ്റ്റ് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ 18 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും 14 പ​വ​ൻ സ്വ​ർ​ണ​വും ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത കേ​സി​ലും ഇ​യാ​ൾ പ്ര​തി​യാ​ണ്.

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    TAGS:fraudaccused arrestedThrissurGold Bars
    News Summary - Accused arrested for fraud of lakhs by showing fake gold bars
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