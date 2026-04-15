Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightThrissurchevron_rightKodungallurchevron_rightപട്ടികവിഭാഗക്കാരന്...
    Kodungallur
    Posted On
    date_range 15 April 2026 4:37 PM IST
    Updated On
    date_range 15 April 2026 4:37 PM IST

    പട്ടികവിഭാഗക്കാരന് മനുഷ്യരായി ജീവിക്കാൻ തെരുവിലിറങ്ങേണ്ട അവസ്ഥ -ബി.പി.ജെ.എസ്

    text_fields
    bookmark_border
    cancel
    camera_alt

    ബി.​പി.​ജെ.​എ​സ് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​രി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഡോ. ​ബി.​ആ​ർ. അം​ബേ​ദ്ക​ർ ജ​ന്മ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങ്

    കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ: ന​വോ​ത്ഥാ​ന കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ മ​നു​ഷ്യ​രാ​യി ജീ​വി​ക്കാ​നും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും തെ​രു​വി​ലി​റ​ങ്ങേ​ണ്ട ഗ​തി​കേ​ടി​ലാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ​ട്ടി​ക​വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​രെ​ന്നും അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​യാ​റാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ സ​മ​ര​വു​മാ​യി തെ​രു​വി​ലി​റ​ങ്ങു​മെ​ന്നും ബി.​പി.​ജെ.​എ​സ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​കെ. ബാ​ബു മാ​സ്റ്റ​ർ. ബി.​പി.​ജെ.​എ​സ് തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​രി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഡോ. ​ബി.​ആ​ർ. അം​ബേ​ദ്ക​റു​ടെ 135-ാം ജ​ന്മ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടി.​വി. വി​ശ്വാ​മി​ത്ര​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ. അ​ജി​ത്കു​മാ​ർ, കെ.​എ​സ്. അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, മ​ഹി​ള സ​മാ​ജം ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​വി​ത്രി ച​ന്ദ്ര​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ശ്മി സു​മേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ കാ​തി​ക്കോ​ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും ജാ​നു സ​ജീ​വ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. കെ.​സി. വേ​ണു, ശി​വ​രാ​മ​ൻ അ​ന്തി​ക്കാ​ട്, എം.​എ​സ്. വേ​ണു, എം.​വി. ലാ​ലു തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DiscriminationShedule casteCasteism
    News Summary - A situation where the Scheduled Caste community must take to the streets to live as human beings - BDJS
