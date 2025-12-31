Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kodakara
    31 Dec 2025 12:56 PM IST
    31 Dec 2025 12:56 PM IST

    നാ​യാ​ട്ടു​കു​ണ്ടി​ല്‍ വ​ന്യ​ജീ​വി ശ​ല്യം വ​ര്‍ധി​ക്കു​ന്നു

    സോ​ളാ​ര്‍വേ​ലി അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി എ​ങ്ങു​മെ​ത്തി​യി​ല്ല
    നാ​യാ​ട്ടു​കു​ണ്ടി​ല്‍ വ​ന്യ​ജീ​വി ശ​ല്യം വ​ര്‍ധി​ക്കു​ന്നു
    വെ​ള്ളി​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര-​നാ​യാ​ട്ടു​കു​ണ്ട് റോ​ഡി​ല്‍ സോ​ളാ​ര്‍വേ​ലി ത​ക​ര്‍ന്ന നി​ല​യി​ല്‍

    കൊ​ട​ക​ര: വെ​ള്ളി​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര-​നാ​യാ​ട്ടു​കു​ണ്ട് റോ​ഡി​ല്‍ വ​ന്യ​ജീ​വി ശ​ല്യം വ​ര്‍ധി​ക്കു​ന്നു. നാ​യാ​ട്ടു​കു​ണ്ട് ഭാ​ഗ​ത്ത് സോ​ളാ​ര്‍വേ​ലി ത​ക​ര്‍ന്ന ഭാ​ഗ​ത്തു​കൂ​ടി​യാ​ണ് വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ള്‍ റോ​ഡി​ലേ​ക്കെ​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ പ​രാ​തി. വെ​ള്ളി​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര​ക്കും നാ​യാ​ട്ടു​കു​ണ്ടി​നും ഇ​ട​യി​ല്‍ പ​ഴ​യ ഫോ​റ​സ്റ്റ് ട്രാം​വേ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള ഗു​ഹ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്ത് സോ​ളാ​ര്‍വേ​ലി ത​ക​ര്‍ന്നി​ട്ട് നാ​ളു​ക​ളാ​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​തു​വ​രെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ന​ട​ന്നി​ട്ടി​ല്ല.

    ഉ​ള്‍വ​ന​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് കാ​ട്ടു​പോ​ത്ത്, കാ​ട്ടാ​ന എ​ന്നി​വ​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ റോ​ഡി​ലേ​ക്കി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത് ഗു​ഹ വ​ഴി​യാ​ണെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു

    ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്ത് പ​ല​പ്പോ​ഴും യാ​ത്ര​ക്കാ​ര്‍ വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നി​ര​യാ​കാ​റു​ണ്ട്. ചൊ​ക്ക​ന എ​സ്‌​റ്റേ​റ്റി​ലേ​ക്ക് ജോ​ലി​ക്ക് പോ​കു​ന്ന തോ​ട്ടം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ പു​ല​ര്‍ച്ചെ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഇ​തു​വ​ഴി​യാ​ണ് സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കാ​രി​ക്ക​ട​വ് ആ​ദി​വാ​സി ഉ​ന്ന​തി​യി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളും ചൊ​ക്ക​ന, നാ​യാ​ട്ടു​കു​ണ്ട് പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളും ഈ ​റോ​ഡി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് വെ​ള്ളി​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര​യി​ലും മ​റ്റു പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് ത​ക​ര്‍ന്ന സോ​ളാ​ര്‍വേ​ലി​ക​ള്‍ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ന​ട​ത്തി വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

    Thrissur NewsNayattukundu forestWildlife attackHuman Wildlife Conflict
