Madhyamam
    Kodakara
    Posted On
    3 Jan 2026 12:21 PM IST
    Updated On
    3 Jan 2026 12:21 PM IST

    ടാ​പ്പി​ങ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി കാ​ട്ടാ​ന​ക്ക് മു​ന്നി​ല്‍; ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​ത് ത​ല​നാ​രി​ഴ​ക്ക്

    ഹാ​രി​സ​ന്‍ എ​സ്റ്റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ വ​ന്യ​ജീ​വി ശല്യം രൂ​ക്ഷം
    ടാ​പ്പി​ങ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി കാ​ട്ടാ​ന​ക്ക് മു​ന്നി​ല്‍; ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​ത് ത​ല​നാ​രി​ഴ​ക്ക്
    ആ​ന​യെ ക​ണ്ട് ഷു​ഹൈ​ബ് വ​ഴിയി​ലു​പേ​ക്ഷി​ച്ച ബൈ​ക്ക്

    കൊ​ട​ക​ര: ഹാ​രി​സ​ന്‍ പ്ലാ​ന്റേ​ഷ​നി​ല്‍ പു​ല​ര്‍ച്ചെ ടാ​പ്പി​ങ്ങി​നെ​ത്തി​യ തോ​ട്ടം തൊ​ഴി​ലാ​ളി കാ​ട്ടാ​ന​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​ത് ത​ല​നാ​രി​ഴ​ക്ക്. കു​ണ്ടാ​യി എ​സ്റ്റേ​റ്റി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​യ ഷു​ഹൈ​ബാ​ണ് മ​ര​ണ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് അ​ല്‍ഭു​ത​ക​ര​മാ​യി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​ത്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ​യാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം.

    തോ​ട്ട​ത്തി​നു​ള്ളി​ലെ വ​ഴി​യി​ലൂ​ടെ ബൈ​ക്കി​ല്‍ വ​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ആ​ന​യു​ടെ മു​ന്നി​ല്‍ അ​ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. ക​ന​ത്ത മൂ​ട​ല്‍മ​ഞ്ഞു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ തൊ​ട്ട​ടു​ത്തെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് വ​ഴി​യി​ല്‍ ആ​ന നി​ല്‍ക്കു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട​ത്. ഉ​ട​ന്‍ ബൈ​ക്ക് ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഷു​ഹൈ​ബ് ഓ​ടി. പു​റ​കെ എ​ത്തി​യ ആ​ന തു​മ്പി​ക്കൈ കൊ​ണ്ട് ചു​റ്റി​പ്പി​ടി​ക്കാ​ന്‍ പ​ല​ത​വ​ണ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ത​ല​നാ​രി​ഴ​ക്ക് ജീ​വ​ന്‍ തി​രി​ച്ചു​കി​ട്ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഹാ​രി​സ​ന്‍ മ​ല​യാ​ളം പ്ലാ​ന്റേ​ഷ​ന് കീ​ഴി​ലെ തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളെ ഭ​യ​ന്നാ​ണ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ജീ​വ​ന്‍ പ​ണ​യം വെ​ച്ചാ​ണ് പ​ല​രും പു​ല​ര്‍ച്ചെ ടാ​പ്പി​ങ്ങി​ന് എ​ത്തു​ന്ന​ത്. റോ​ഡി​ല്‍ പ​ല​യി​ട​ത്തും വ​ഴി​വി​ള​ക്കു​ക​ള്‍ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തും ഡി​സം​ബ​റി​ലെ ക​ന​ത്ത മൂ​ട​ല്‍മ​ഞ്ഞും കാ​ര​ണം കാ​ട്ടാ​ന​ക​ള​ട​ക്കം തൊ​ട്ടു​മു​ന്നി​ല്‍ നി​ന്നാ​ല്‍ പോ​ലും കാ​ണാ​നാ​കാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. റോ​ഡി​ല്‍ നി​ല്‍ക്കു​ന്ന കാ​ട്ടാ​ന​ക​ള്‍ക്കു മു​ന്നി​ല്‍ നി​ന്ന് ബൈ​ക്കു​പേ​ക്ഷി​ച്ച് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ ഓ​ടി​ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ​തി​വു സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ കാ​ട്ടാ​ന​ശ​ല്യം പ​തി​വാ​യ​തോ​ടെ നാ​ലോ അ​ഞ്ചോ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ ഒ​രു​മി​ച്ചാ​ണ് പു​ല​ര്‍ച്ചെ തോ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഉ​ച്ച​ത്തി​ലു​ള്ള സം​സാ​രം കേ​ട്ടും ടാ​പ്പി​ങി​നു​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഹെ​ഡ്‌​ലൈ​റ്റി​ന്റെ വെ​ളി​ച്ച​വും അ​ടി​ക്കു​മ്പോ​ൾ റ​ബ​ര്‍മ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്കി​ട​യി​ൽ ത​മ്പ​ടി​ച്ച ആ​ന​ക​ള്‍ നീ​ങ്ങി​പോ​കാ​റു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഒ​റ്റ​യാ​ന​ട​ക്കം ആ​ക്ര​മ​ണ സ്വ​ഭാ​വ​മു​ള്ള ചി​ല ആ​ന​ക​ള്‍ ത​ങ്ങ​ള്‍ക്കു നേ​രെ ഓ​ടി​യ​ടു​ക്കു​ന്ന​താ​യി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ പ​റ​യു​ന്നു.

    മൂ​ന്നു​വ​ര്‍ഷം മു​മ്പ് മു​പ്ലി​യി​ല്‍ രാ​വി​ലെ സൈ​ക്കി​ളി​ല്‍ ടാ​പ്പി​ങ്ങി​നാ​യി വ​ന്ന തോ​ട്ടം തൊ​ഴി​ലാ​ളി കാ​ട്ടാ​ന​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ത്തി​ല്‍ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ഈ ​സം​ഭ​വ​ത്തി​നു ശേ​ഷം നേ​രം പു​ല​ര്‍ന്ന​തി​നു ശേ​ഷ​മാ​ണ് മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ ടാ​പ്പി​ങി​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന പാ​ഡി​ക​ള്‍ക്ക​രി​കി​ലും പ​തി​വാ​യി കാ​ട്ടാ​ന​ക​ള്‍ എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    X