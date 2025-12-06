Begin typing your search above and press return to search.
    Kodakara
    6 Dec 2025 11:02 AM IST
    മ​റ്റ​ത്തൂ​രി​ല്‍ മാ​റ്റു​ര​ക്കാൻ മൂ​ന്ന് മു​ന്ന​ണി​ക​ള്‍

    കൊ​ട​ക​ര: വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ന് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ള്‍ മാ​ത്രം ശേ​ഷി​ക്കെ മ​റ്റ​ത്തൂ​ര്‍ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പോ​രാ​ട്ടം മു​റു​കി. ക​ഴി​ഞ്ഞ 15 വ​ർ​ഷ​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ര്‍ത്താ​ന്‍ എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫും ഇ​ട​ക്കാ​ല​ത്ത് കൈ​വി​ട്ടു​പോ​യ ഭ​ര​ണം തി​രി​കെ പി​ടി​ക്കാ​ന്‍ യു.​ഡി.​എ​ഫും പോ​രാ​ട്ടം ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ള്‍ ഇ​ത്ത​വ​ണ മ​റ്റ​ത്തൂ​ര്‍ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കൈ​പ്പി​ടി​യി​ലൊ​തു​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് എ​ന്‍.​ഡി.​എ​യും ഒ​പ്പ​ത്തി​നൊ​പ്പം അ​ങ്ക​ത്ത​ട്ടി​ലു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ചു​വ​ര്‍ഷ​ത്തി​നി​ടെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ദേ​ശീ​യ സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല​ത്തി​ല്‍ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന് ല​ഭി​ച്ച അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ളും ഉ​യ​ര്‍ത്തി​ക്കാ​ണി​ച്ചാ​ണ് ഭ​ര​ണ​തു​ട​ര്‍ച്ച​ക്കാ​യി എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫ് ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്ന​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലെ പി​ഴ​വു​ക​ളും പോ​രാ​യ്മ​ക​ളും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ചാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫും എ​ന്‍.​ഡി.​എ​യും വോ​ട്ടു​തേ​ടു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന 23 അം​ഗ​ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യി​ല്‍ എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫ് 14, യു.​ഡി.​എ​ഫ് അ​ഞ്ച്, ബി.​ജെ.​പി നാ​ല് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​യി​രു​ന്നു ക​ക്ഷി​നി​ല. വാ​ര്‍ഡ് പു​ന​ര്‍നി​ര്‍ണ​യ​ത്തോ​ടെ വാ​ര്‍ഡു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 24 ആ​യി വ​ര്‍ധി​ച്ചു.

    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഉ​ള്‍പ്പ​ടെ നി​ല​വി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യി​ലെ ഏ​ഴു​പേ​ര്‍ വീ​ണ്ടും മ​ത്സ​ര രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. ഇ​വ​രി​ല്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ശ്വ​തി വി​ബി കൊ​ട​ക​ര ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ മ​റ്റ​ത്തൂ​ര്‍ ഡി​വി​ഷ​നി​ല്‍ എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​യും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന കെ.​ടി. ഹി​തേ​ഷ് വെ​ള്ളി​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര ഡി​വി​ഷ​നി​ല്‍ എ​ന്‍.​ഡി.​എ സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​യു​മാ​ണ്.

    ലി​ന്റോ പ​ള്ളി​പ​റ​മ്പ​ന്‍, പി.​എ​സ്. ചി​ത്ര, കെ.​എ​സ്. ബി​ജു, കെ.​ആ​ര്‍. ഔ​സേ​ഫ്, ബി​ന്ദു മ​നോ​ജ്കു​മാ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​രും ക​ഴി​ഞ്ഞ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. നേ​ര​ത്തേ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി​രു​ന്ന ഉ​മ്മു​ക്കു​ല്‍സു അ​സീ​സ്, അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്ന പി.​എ​സ്. അം​ബു​ജാ​ക്ഷ​ന്‍, സ​ന്ധ്യ സ​ജീ​വ​ന്‍, സു​നി​ല്‍കു​മാ​ര്‍ ചി​ന്ന​ങ്ങ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​രും ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന ആ​ശ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​നും ഇ​ക്കു​റി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ജ​ന​വി​ധി​തേ​ടു​ന്ന​വ​രാ​ണ്. ചി​ല വാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ല്‍ സ്വ​ത​ന്ത്ര​ര്‍ നേ​ടു​ന്ന വോ​ട്ടു​ക​ള്‍ നി​ര്‍ണാ​യ​ക​മാ​വും.

