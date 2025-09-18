Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    18 Sept 2025 1:35 PM IST
    Updated On
    18 Sept 2025 1:35 PM IST

    അംഗൻവാടിക്ക് സമീപം അപകട ഭീഷണിയായി കൂറ്റന്‍ മരം

    അംഗൻവാടിക്ക് സമീപം അപകട ഭീഷണിയായി കൂറ്റന്‍ മരം
    പേ​രാ​മ്പ്ര-​ക​ന​ക​മ​ല റോ​ഡ​രി​കി​ല്‍ ചി​റ​ക്ക​ഴ അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​ക്ക് സ​മീ​പം അ​പ​ക​ട​ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യി നി​ല്‍ക്കു​ന്ന വാ​ക​മ​രം 

    Listen to this Article

    കൊ​ട​ക​ര: അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​ക്കു സ​മീ​പം​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന കൂ​റ്റ​ന്‍മ​രം അ​പ​ക​ട​ഭീ​ഷ​ണി ഉ​യ​ര്‍ത്തു​ന്നു. കൊ​ട​ക​ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പേ​രാ​മ്പ്ര-​ക​ന​ക​മ​ല റോ​ഡി​ല്‍ ചി​റ​ക്ക​ഴ​യി​ൽ വ​നി​ത ശി​ശു​വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പി​നു കീ​ഴി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന 15ാം ന​മ്പ​ര്‍ അം​ഗ​ന്‍വാ​ടി കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന് പ​ത്ത​ടി​യോ​ളം മാ​ത്രം അ​ക​ലെ​യാ​ണ് അ​പ​ക​ട ഭീ​ഷ​ണി ഉ​യ​ര്‍ത്തു​ന്ന കൂ​റ്റ​ന്‍ ത​ണ​ല്‍ മ​ര​മു​ള്ള​ത്.

    മ​രം മു​റി​ച്ചു​നീ​ക്കി കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ​യും ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നു നേ​രെ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ മു​ഖം തി​രി​ക്കു​ക​യാ​െ​ണ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പ​വു​മു​ണ്ട്. ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റും മ​ഴ​യും ഉ​ണ്ടാ​കു​മ്പോ​ള്‍ അം​ഗ​ന്‍വാ​ടി​യി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും ആ​ശ​ങ്ക വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്നു.

    പേ​രാ​മ്പ്ര​യി​ല്‍നി​ന്ന് ക​ന​ക​മ​ല തീ​ര്‍ഥാ​ട​ന​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള വി​ശ്വാ​സി​ക​ളും വ​ട്ടേ​ക്കാ​ട്, ക​ന​ക​മ​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള​വ​രും സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന റോ​ഡി​ന്റെ ഓ​ര​ത്തു​ള്ള ഈ ​മ​രം യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ ജീ​വ​നും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണ്. 11കെ.​വി ലൈ​നി​ന്റേ​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള വൈ​ദ്യു​തി ക​മ്പി​ക​ളും ഈ ​മ​ര​ത്തി​നു​ചു​വ​ട്ടി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് വ​ലി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ദു​ര​ന്ത​ത്തി​നു കാ​ത്തു​നി​ല്‍ക്കാ​തെ എ​ത്ര​യും വേ​ഗം മ​രം മു​റി​ച്ചു​നീ​ക്കി​യോ ശി​ഖ​ര​ങ്ങ​ള്‍ വെ​ട്ടി​നീ​ക്കി​യോ അ​പ​ക​ട ഭീ​ഷ​ണി ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    X