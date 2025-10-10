Begin typing your search above and press return to search.
    വെള്ളിക്കുളങ്ങരയില്‍ ഇക്കോ ടൂറിസത്തിന് അനന്തസാധ്യത

    വെ​ള്ളി​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര​യി​ല്‍ ഇ​ക്കോ​ടൂ​റി​സം പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​മു​യ​രു​ന്നു
    വെ​ള്ളി​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര വ​ന​ത്തി​ല്‍ കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന ട്രാം​വേ​യു​ടെ അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്ന്

    കൊ​ട​ക​ര: വെ​ള്ളി​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര മ​ല​യോ​ര​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​കൃ​തി​വി​സ്മ​യ​ങ്ങ​ൾ കോ​ര്‍ത്തി​ണ​ക്കി ഇ​ക്കോ ടൂ​റി​സം പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​മു​യ​രു​ന്നു. മ​ല​യോ​ര ഹൈ​വേ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന വെ​ള്ളി​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ ഇ​ക്കോ ടൂ​റി​സ​ത്തി​ന് അ​ന​ന്ത സാ​ധ്യ​ത​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്.

    നൂ​റ്റാ​ണ്ട് മു​മ്പ് നി​ല​വി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന കൊ​ച്ചി​ന്‍ ഫോ​റ​സ്റ്റ് ട്രാം​വേ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യെ​ങ്കി​ലും പു​ന​രു​ദ്ധ​രി​ച്ചാ​ല്‍ പ​റ​മ്പി​ക്കു​ളം വ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് ട്ര​ക്കി​ങ്, പ​ക്ഷി​നി​രീ​ക്ഷ​ണ​യാ​ത്ര എ​ന്നി​വ സാ​ധ്യ​മാ​കും. വി​ദേ​ശ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ​യ​ട​ക്കം ഇ​വി​ടേ​ക്കാ​ക​ര്‍ഷി​ക്കാ​ന്‍ ഇ​തി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കും.

    വെ​ള്ളി​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര വ​ന​ത്തി​ലെ വി​ചി​ത്രാ​കൃ​തി​യി​ലു​ള്ള കോ​ഴി​മു​ട്ട​പ്പാ​റ, മു​ട്ട​ത്തു​കു​ള​ങ്ങ​ര​ക്ക​ടു​ത്തു​ള്ള നാ​ഗ​ത്താ​ന്‍പാ​റ, ചൊ​ക്ക​ന തോ​ട്ടം മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള ആ​ട്ടു​പാ​ല​ങ്ങ​ള്‍, ദൃ​ശ്യ​ഭം​ഗി തു​ളു​മ്പു​ന്ന കാ​രി​ക്ക​ട​വ് പ്ര​ദേ​ശം എ​ന്നി​വ​യെ ടൂ​റി​സം പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്താ​ന്‍ ക​ഴി​യും.

    മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്ത് മാ​ത്രം പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ന്ന ചെ​റു​വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യു​ള്ള മ​ണ്‍സൂ​ണ്‍ ടൂ​റി​സ​വും സാ​ധ്യ​മാ​കും. ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ത്ത് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​തും അ​റു​പ​തു​ക​ളു​ടെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ല്‍ നി​ര്‍ത്ത​ലാ​ക്കി​യ​തു​മാ​യ കൊ​ച്ചി​ന്‍ ഫോ​റ​സ്റ്റ് ട്രാം​വേ​യു​ടെ ച​രി​ത്രാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ള്‍ വെ​ള്ളി​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര​ക്ക് അ​ന​ന്ത​മാ​യ ടൂ​റി​സം സാ​ധ്യ​ത​ക​ളാ​ണ് തു​റ​ന്നു​ത​രു​ന്ന​ത്.

    ചാ​ല​ക്കു​ടി​യി​ല്‍ നി​ന്ന് പ​റ​മ്പി​ക്കു​ളം വ​രെ 90 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റോ​ളം നീ​ള​ത്തി​ലാ​ണ് ട്രാം​വേ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ല്‍ വെ​ള്ളി​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര മു​ത​ല്‍ പ​റ​മ്പി​ക്കു​ളം വ​രെ​യു​ള്ള എ​ഴു​പ​തു​കി​ലോ​മീ​റ്റ​റോ​ളം വ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു ട്രാം​വ​ണ്ടി​ക​ളു​ടെ യാ​ത്ര.

    പ​റ​മ്പി​ക്കു​ളം കാ​ടു​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്ന് മി​ക​ച്ച​യി​നം ത​ടി​ക​ള്‍ മു​റി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് ചാ​ല​ക്കു​ടി​യി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി​രു​ന്നു ട്രാം​വേ ലൈ​ന്‍ നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. ചാ​ല​ക്കു​ടി​യി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ത​ടി​ക​ള്‍ കൊ​ച്ചി തു​റ​മു​ഖം വ​ഴി അ​ക്കാ​ല​ത്ത് യൂ​റോ​പ്യ​ന്‍ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള വി​ദേ​ശ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി​രു​ന്നു.

    കൊ​ച്ചി രാ​മ​വ​ര്‍മ്മ രാ​ജാ​വ​ട​ക്ക​മു​ള്ള രാ​ജ​കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ അ​ക്കാ​ല​ത്ത് ത​ടി​ക​യ​റ്റു​ന്ന ട്രാം ​വ​ണ്ടി​ക​ളി​ല്‍ ക​യ​റി പ​റ​മ്പി​ക്കു​ള​ത്തെ കാ​ന​ന​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ള്‍ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ന്‍ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. അ​മ്പ​തു​ക​ളു​ടെ അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ ട്രാം​വേ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം നി​ല​ച്ചു. വെ​ള്ളി​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര​ക്ക് കി​ഴ​ക്ക് കാ​രി​ക്ക​ട​വ്, കൊ​മ​ള​പ്പാ​റ, ആ​ന​പ്പാ​ന്തം, ക​രി​യാ​ര്‍കു​ട്ടി വ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഇ​പ്പോ​ഴും ട്രാം​വേ​യു​ടെ ശേ​ഷി​പ്പു​ക​ള്‍ ദൃ​ശ്യ​മാ​ണ്. പ​ഴ​യ റെ​യി​ല്‍പ്പാ​ള​ങ്ങ​ളും പാ​ല​ങ്ങ​ളും ഇ​രു​മ്പു​വ​ട​ങ്ങ​ളും ട്രാം ​വാ​ഗ​ണു​ക​ളു​ടെ ച​ക്ര​ങ്ങ​ളും കാ​ടി​നു​ള്ളി​ല്‍ തു​രു​മ്പി​ച്ച നി​ല​യി​ല്‍ ഇ​പ്പോ​ഴു​മു​ണ്ട്.

    അ​പൂ​ര്‍വ്വ​യി​ന​ത്തി​ലു​ള്ള നി​ര​വ​ധി പ​ക്ഷി​ക​ളെ കാ​ണാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന ഈ ​വ​ന​മേ​ഖ​ല​യെ പ​ക്ഷി​സ​ങ്കേ​ത​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം നേ​ര​ത്തെ മു​ത​ലേ ഉ​യ​ര്‍ന്നു​കേ​ള്‍ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ഡോ.​സാ​ലിം അ​ലി പ​ക്ഷി​ക​ളെ​കു​റി​ച്ച് പ​ഠി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ക്കൊ​മ്പ​ന്‍ കാ​ടു​ക​ളി​ലെ സ​ത്ര​ത്തി​ൽ താ​മ​സി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ല​മു​ഴ​ക്കി വേ​ഴാ​മ്പ​ലു​ക​ള്‍ കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന ആ​ന​പ്പാ​ന്തം കാ​ടു​ക​ള്‍ പ​ക്ഷി​നി​രീ​ക്ഷ​ക​ര്‍ക്ക് ഏ​റെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട സ്ഥ​ല​മാ​ണ്.

    വ​നം​വ​കു​പ്പി​ന്റെ അ​നു​മ​തി​യോ​ടെ കോ​ട​ശേ​രി മ​ല​യി​ലെ പ്ര​കൃ​തി​സു​ന്ദ​ര​മാ​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ നാ​ഗ​ത്താ​ന്‍പാ​റേ​യും വെ​ള്ളി​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര​ക്ക​ടു​ത്തു​ള്ള കോ​ഴി​മു​ട്ട​പ്പാ​റ​യേ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള റോ​പ് വേ ​സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വും വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ഉ​യ​രു​ന്ന​താ​ണ്.

    ഇ​ക്കോ​ടൂ​റി​സം: കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി​ക്ക് നി​വേ​ദ​നം ന​ല്‍കി

    വെ​ള്ളി​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര: വെ​ള്ളി​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര​യി​ലേ​യും സ​മീ​പ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​യും ടൂ​റി​സം പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി ഇ​ക്കോ ടൂ​റി​സം ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സേ​വ് വെ​ള്ളി​ക്കു​ള​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഷീ​ദ് ഏ​റ​ത്ത് കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി​ക്ക് നി​വേ​ദ​നം ന​ല്‍കി.

    മ​റ്റ​ത്തൂ​ര്‍ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ കാ​രി​ക്ക​ട​വ് മ​ല​യ​ന്‍ ഉ​ന്ന​തി, ശാ​സ്താം​പൂ​വം കാ​ട​ര്‍ ഉ​ന്ന​തി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളെ നി​യോ​ഗി​ച്ച് മു​പ്ലി പു​ഴ​യു​ടെ തീ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ മു​ള​ക​ള്‍ വെ​ച്ചു പി​ടി​പ്പി​ച്ചാ​ല്‍ പ്ര​കൃ​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ആ​ക​ര്‍ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​ദി​വാ​സി സ​മൂ​ഹം നേ​രി​ടു​ന്ന തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്നി​നും സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് നി​വേ​ദ​ന​ത്തി​ല്‍ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. വ​യ​നാ​ട് മാ​തൃ​ക​യി​ല്‍ ആ​ദി​വാ​സി​ക​ള്‍ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന തേ​ന്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വ​ന​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ള്‍ വി​റ്റ​ഴി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ടൂ​റി​സം പ​ദ്ധ​തി സ​ഹ​യാ​ക​മാ​കു​മെ​ന്നും നി​വേ​ദ​ന​ത്തി​ല്‍ പ​റ​യു​ന്നു.

