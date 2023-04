cancel camera_alt ജ​ല്‍ ജീ​വ​ന്‍ മി​ഷ​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന കൊ​ട​ക​ര ശു​ദ്ധ​ജ​ല വി​ത​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ നി​ര്‍മാ​ണോ​ദ്ഘാ​ട​നം ആ​ളൂ​രി​ല്‍ മ​ന്ത്രി ആ​ര്‍. ബി​ന്ദു നി​ര്‍വ​ഹി​ക്കു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊ​ട​ക​ര: എ​ല്ലാ​വ​ര്‍ക്കും കു​ടി​വെ​ള്ള​വും പാ​ര്‍പ്പി​ട​വും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന ന​വ​കേ​ര​ള സൃ​ഷ്ടി​യാ​ണ് സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ആ​ര്‍. ബി​ന്ദു. ജ​ല്‍ ജീ​വ​ന്‍ മി​ഷ​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന കൊ​ട​ക​ര ശു​ദ്ധ​ജ​ല വി​ത​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ നി​ര്‍മാ​ണോ​ദ്ഘാ​ട​നം ആ​ളൂ​രി​ല്‍ നി​ര്‍വ​ഹി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​കെ. ഡേ​വി​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മാ​ള ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ന്ധ്യ നൈ​സ​ന്‍, ആ​ളൂ​ര്‍ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​ആ​ര്‍. ജോ​ജോ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ര​തി സു​രേ​ഷ്, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ബി​ന്ദു ഷാ​ജു, ജോ​സ് മാ​ഞ്ഞൂ​രാ​ന്‍, അ​ഡ്വ. എം.​എ​സ്. വി​ന​യ​ന്‍. ഷൈ​നി തി​ല​ക​ന്‍, ധി​പി​ന്‍ പാ​പ്പ​ച്ച​ന്‍, ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗം ജു​മൈ​ല സ​ഗീ​ര്‍, കേ​ര​ള വാ​ട്ട​ര്‍ അ​തോ​റി​റ്റി ബോ​ര്‍ഡ് അം​ഗം ഷാ​ജി പാ​മ്പൂ​രി, വാ​ട്ട​ര്‍ അ​തോ​റ​റ്റി അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ര്‍ കെ.​കെ. വാ​സു​ദേ​വ​ന്‍, നാ​ട്ടി​ക ഡി​വി​ഷ​ന്‍ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് എ​ന്‍ജി​നീ​യ​ര്‍ നീ​ലി​മ എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു.

