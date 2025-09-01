Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kaipamangalam
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 1:51 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 1:51 PM IST

    യുവാക്കളെ കുത്തിക്കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി പിടിയിൽ

    യുവാക്കളെ കുത്തിക്കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി പിടിയിൽ
    വി​നീ​ഷ്

    ക​യ്പ​മം​ഗ​ലം: കൂ​രി​ക്കു​ഴി​യി​ൽ യു​വാ​ക്ക​ളെ കു​ത്തി​ക്കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ലെ മു​ഖ്യ​പ്ര​തി അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി. ചെ​ന്ത്രാ​പ്പി​ന്നി ചാ​മ​ക്കാ​ല സ്വ​ദേ​ശി ഏ​റ​ൻ​പു​ര​ക്ക​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ വി​നീ​ഷി​നെ (26) യാ​ണ് റൂ​റ​ൽ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി ബി. ​കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    കൂ​രി​ക്കു​ഴി പ​തി​നെ​ട്ട്മു​റി സ്വ​ദേ​ശി പു​തി​യ വീ​ട്ടി​ൽ ബി​ലാ​ൽ, ബ​ന്ധു​വാ​യ സു​ൻ​സാം എ​ന്നി​വ​രെ കു​ത്തി പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ച്ച കേ​സി​ലാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ്. ഈ ​കേ​സി​ലെ മ​റ്റ് പ്ര​തി​ക​ളാ​യ ചെ​ന്ത്രാ​പ്പി​ന്നി ചാ​മ​ക്കാ​ല സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ മ​തി​ല​ക​ത്ത് വീ​ട്ടി​ൽ ന​ജീ​ബ് (30), പ​ള്ളി​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ റി​ഫാ​ദ് (28) എ​ന്നി​വ​രെ നേ​ര​ത്തെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    വി​നീ​ഷ് ക​യ്പ​മം​ഗ​ലം, മ​തി​ല​കം, കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി അ​ഞ്ച് ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​യാ​ണ്. ക​യ്പ​മം​ഗ​ലം സ്റ്റേ​ഷ​ൻ എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ ആ​ർ. ബി​ജു, എ​സ്.​ഐ.​ടി. അ​ഭി​ലാ​ഷ്, എ.​എ​സ്.​ഐ വി​ബി​ൻ, ജി.​എ​സ്.​സി.​പി.​ഒ. മാ​രാ​യ സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, ജ്യോ​തി​ഷ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്.

    TAGS:Crime NewsArrestThrissur
    News Summary - The main suspect in the case of attempting to stab the youths to death has been arrested
