Madhyamam
    Kaipamangalam
    Kaipamangalam
    Posted On
    22 Nov 2025 1:16 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 1:16 PM IST

    അമിത വൈദ്യുതി പ്രവാഹം കയ്പമംഗലത്ത് വൈദ്യുതി ഉപകരണങ്ങൾ കത്തിനശിച്ചു

    കാ​ക്ക​ക്ക് ഷോ​ക്കേ​റ്റ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് അ​പ​ക​ടം
    അ​മി​ത വൈ​ദ്യു​തി പ്ര​വാ​ഹം മൂ​ലം ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ച മെ​യി​ൻ സ്വി​ച്ച്, ഫാ​ൻ, സ്വി​ച്ച് ബോർഡ്, ഫ്യൂ​സ്

    ക​യ്പ​മം​ഗ​ലം: അ​മി​ത​മാ​യി വൈ​ദ്യു​തി പ്ര​വ​ഹി​ച്ച​ത് മൂ​ലം ക​യ്പ​മം​ഗ​ല​ത്ത് വീ​ട്ടി​ലെ വൈ​ദ്യു​തി ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ചു. കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യു​ടെ 33 കെ.​വി ട​വ​ർ ലൈ​നി​ൽ കാ​ക്ക​ക്ക് ഷോ​ക്കേ​റ്റ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ അ​മി​ത വൈ​ദ്യു​തി പ്ര​വാ​ഹ​ത്തി​ലാ​ണ് വൈ​ദ്യു​തി ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ച​ത്. ക​യ്പ​മം​ഗ​ലം ബോ​ർ​ഡ് കി​ഴ​ക്ക് ക​ണ്ടേ​ങ്ങാ​ട്ടി​ൽ സാ​ജ​ന്റെ വീ​ട്ടി​ലാ​ണ് നാ​ശ​ന​ഷ്ടം.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 8.30ഓ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. സാ​ജ​ന്റെ വീ​ടി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് 33 കെ.​വി ട​വ​ർ ലൈ​ൻ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ കാ​ക്ക​യി​ടി​ച്ച് ഷോ​ക്കേ​റ്റ് വീ​ഴു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ അ​മി​ത വൈ​ദ്യു​ത പ്ര​വാ​ഹ​മു​ണ്ടാ​വു​ക​യും വൈ​ദ്യു​തി മീ​റ്റ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ത്തി ന​ശി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഫാ​ൻ, മെ​യി​ൻ സ്വി​ച്ച്, സ്വി​ച്ച് ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ, ഫാ​ൻ, വ​യ​റി​ങ്, മ​റ്റു​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ചു. സം​ഭ​വ സ​മ​യം വീ​ടി​നു​ള്ളി​ൽ ആ​ളു​ക​ളു​ണ്ടാ​യെ​ങ്കി​ലും പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കാ​തെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. ഉ​ഗ്ര ശ​ബ്ദ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​യു​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്ന് വീ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഒ​രു വ​ർ​ഷം മു​മ്പും സ​മാ​ന രീ​തി​യി​ൽ ഷോ​ർ​ട്ട് സ​ർ​ക്യൂ​ട്ട് മൂ​ലം അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​യെ​ന്നും ഒ​ന്ന​ര ല​ക്ഷം രൂ​പ ചെ​ല​വാ​ക്കി​യാ​ണ് വ​യ​റി​ങ് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും മാ​റ്റി​യ​തെ​ന്നും വീ​ട്ടു​ട​മ പ​റ​ഞ്ഞു. തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത വീ​ടു​ക​ളി​ലും നാ​ശ​ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പാ​ലി​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് 33 കെ.​വി ലൈ​ൻ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    News Summary - Excessive current flow causes electrical equipment to burn in Kaipamangalam
