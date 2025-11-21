Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kaipamangalam
    Posted On
    21 Nov 2025 2:16 PM IST
    Updated On
    21 Nov 2025 2:16 PM IST

    അധ്യാപക ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് 10 ലക്ഷം തട്ടിയ ദമ്പതികൾ അറസ്റ്റിൽ

    അധ്യാപക ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് 10 ലക്ഷം തട്ടിയ ദമ്പതികൾ അറസ്റ്റിൽ
    പ്ര​വീ​ൺ, രേ​ഖ

    Listen to this Article

    ക​യ്പ​മം​ഗ​ലം: എ​യ്ഡ​ഡ് സ്കൂ​ളി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക ജോ​ലി വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് 10 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ വ​ല​പ്പാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ൽ. വ​ല​പ്പാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ വാ​ഴൂ​ർ വീ​ട്ടി​ൽ പ്ര​വീ​ൺ (56), ഭാ​ര്യ രേ​ഖ (45) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ക​യ്പ​മം​ഗ​ലം പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം പ്ര​തി​ക​ളെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം പാ​ലോ​ട് ന​ന്ദി​യോ​ട് അ​ഞ്ജു നി​ല​യ​ത്തി​ൽ ആ​ര്യാ മോ​ഹ​ൻ (31) ആ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പി​നി​ര​യാ​യ​ത്. ക​യ്പ​മം​ഗ​ലം കൂ​രി​ക്കു​ഴി കെ.​എം.​യു.​പി സ്കൂ​ളി​ലെ എ​ൽ.​പി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്ക് അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ ആ​വ​ശ്യ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് കാ​ണി​ച്ച് പ്ര​തി​ക​ൾ പ​ത്ര​പ​ര​സ്യം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത് ക​ണ്ട് എ​ത്തി​യ ആ​ര്യ​യെ 2023 ന​വം​ബ​ർ ആ​റി​ന് അ​ഭി​മു​ഖം ന​ട​ത്തു​ക​യും ജോ​ലി ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ച് 10 ല​ക്ഷം രൂ​പ കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    സ്കൂ​ളി​ൽ യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ഒ​ഴി​വി​ല്ലാ​തി​രു​ന്നി​ട്ടും പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​യെ വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി മൂ​ന്ന് മാ​സം സ്കൂ​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യി​പ്പി​ച്ചു. പി​ന്നീ​ട് ഇ​വ​രെ ജോ​ലി​യി​ൽ നി​ന്ന് പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട​തോ​ടെ​യാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പ് പു​റ​ത്താ​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ആ​ര്യ പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. ക​യ്പ​മം​ഗ​ലം പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ എ​സ്.​ഐ ടി.​വി. ഋ​ഷി പ്ര​സാ​ദ്, ജി.​എ​സ്.​ഐ മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ, ജി.​എ.​എ​സ്.​ഐ വി​പി​ൻ, പ്രി​യ, സി.​പി.​ഒ മാ​രാ​യ ഡെ​ൻ​സ് മോ​ൻ, ദി​നേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    TAGS:job scamArrestThrissurScam News
