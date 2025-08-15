Begin typing your search above and press return to search.
    Kaipamangalam
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 1:39 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 1:39 PM IST

    ചാമക്കാല ശ്രീനാഥ് കൊലപാതകം; പ്രതി 22 വർഷത്തിനുശേഷം പിടിയിൽ

    ചാമക്കാല ശ്രീനാഥ് കൊലപാതകം; പ്രതി 22 വർഷത്തിനുശേഷം പിടിയിൽ
    അ​ജ​യ​ൻ

    ക​യ്പ​മം​ഗ​ലം: ചാ​മ​ക്കാ​ല ശ്രീ​നാ​ഥ് കൊ​ല​പാ​ത​ക​ക്കേ​സി​ലെ പ്ര​തി 22 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു ശേ​ഷം അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. ക​യ്പ​മം​ഗ​ലം കൂ​രി​ക്കു​ഴി സ്വ​ദേ​ശി പാ​ണ്ടി​ക​പ​റ​മ്പി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ അ​ജ​യ​നെ (അ​ജി-45) യാ​ണ് തൃ​ശൂ​ർ റൂ​റ​ൽ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി ബി. ​കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത‌​ത്. ചാ​മ​ക്കാ​ല സ്വ​ദേ​ശി ശ്രീ​നാ​ഥി​നെ (22) വെ​ട്ടി​ക്കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​യാ​യ അ​ജ​യ​നെ ബംഗളൂരു വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    തീ​ര​ദേ​ശ​ത്തെ ന​ടു​ക്കി​യ ഗു​ണ്ടാ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ശ്രീ​നാ​ഥ് കൊ​ല​ക്കേ​സ്. ശ്രീ​നാ​ഥും സു​ഹൃ​ത്തും ചേ​ർ​ന്ന് റെ​ജി​യെ മ​ർ​ദി​ച്ചെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ചാ​ണ് 2003 ഡി​സം​ബ​ർ 19ന് ​ചാ​മ​ക്കാ​ല ഹൈ​സ്കൂ​ൾ പ​രി​സ​ര​ത്ത് വെ​ച്ച് ശ്രീ​നാ​ഥി​നെ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഏ​ഴം​ഗ ഗു​ണ്ടാ സം​ഘം ക്രൂ​ര​മാ​യ മ​ർ​ദി​ച്ച​തി​നു ശേ​ഷം വ​ടി​വാ​ൾ കൊ​ണ്ട് വെ​ട്ടി പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ക്കു​ക​യും തു​ട​ർ​ന്ന് സ​മീ​പ​ത്തെ തോ​ട്ടി​ൽ മു​ക്കി​ക്കൊ​ല്ലു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ഒ​ട്ടേ​റെ ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​യും ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ത​ട​വി​ന് ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള കൂ​രി​ക്കു​ഴി ഷി​ജി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സം​ഘ​ത്തി​ലെ ആ​റു പേ​രെ പൊ​ലീ​സ് നേ​ര​ത്തെ അ​റ​സ്‌​റ്റ് ചെ​യ്ത‌ി​രു​ന്നു. കേ​സി​ലെ മൂ​ന്നാം പ്ര​തി റെ​ജി​യെ 2023 ൽ ​കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​രി​ലെ രാ​മ​നാ​ഥ​പു​ര​ത്ത് നി​ന്നു​മാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ഒ​ളി​വി​ൽ പോ​യ അ​ജ​യ​നെ കോ​ട​തി പി​ടി​കി​ട്ടാ​പ്പു​ള്ളി​യാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഒ​ളി​വി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ജ​യ​നെ​തി​രെ തൃ​ശൂ​ർ റൂ​റ​ൽ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി ബി. ​കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​റി​ന്റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ലു​ക്കൗ​ട്ട് സ​ർ​ക്കു​ല​ർ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    അ​ജ​യ​ൻ ദു​ബാ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി ബംഗളൂരു കെ​മ്പ​ഗൗ​ഡ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ വ​ന്നി​റ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ലു​ക്ക് ഔ​ട്ട് സ​ർ​ക്കു​ല​ർ പ്ര​കാ​രം ത​ട​ഞ്ഞ് വെ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ബംഗളൂരുവിൽ നി​ന്ന് തൃ​ശൂ​ർ റൂ​റ​ൽ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് സം​ഘം അ​ജ​യ​നെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    Girl in a jacket

    TAGS:accused arrestedThrissur Newssrinath murder
    News Summary - Chamakkala Srinath murder; Accused arrested after 22 years
