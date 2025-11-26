Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Irinjalakuda
    Posted On
    26 Nov 2025 12:32 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Nov 2025 12:32 PM IST

    വി​ശ്വ​ദീ​പ്തി മ​ൾ​ട്ടി സ്റ്റേ​റ്റ് സൊ​സൈ​റ്റി ത​ട്ടി​പ്പ്; 32 കേ​സു​ക​ൾ ക്രൈംബ്രാ​ഞ്ചി​ന് കൈ​മാ​റി

    വി​ശ്വ​ദീ​പ്തി മ​ൾ​ട്ടി സ്റ്റേ​റ്റ് സൊ​സൈ​റ്റി ത​ട്ടി​പ്പ്; 32 കേ​സു​ക​ൾ ക്രൈംബ്രാ​ഞ്ചി​ന് കൈ​മാ​റി
    ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട: തൃ​ശൂ​ർ റൂ​റ​ൽ ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​വി​ധ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി വി​ശ്വ​ദീ​പ്തി മ​ൾ​ട്ടി സ്റ്റേ​റ്റ് അ​ഗ്രി കോ​ഓ​പ​റേ​റ്റി​വ് സൊ​സൈ​റ്റി​ക്കെ​തി​രെ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത 32 ത​ട്ടി​പ്പ് കേ​സു​ക​ൾ സം​സ്ഥാ​ന ക്രൈം ​ബ്രാ​ഞ്ചി​ന് കൈ​മാ​റി. ഈ ​കേ​സു​ക​ൾ സം​സ്ഥാ​ന ക്രൈം ​ബ്രാ​ഞ്ച് ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് റീ-​ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു.

    ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട, ആ​ളൂ​ർ, കൊ​ട​ക​ര, മാ​ള, വ​ര​ന്ത​ര​പ്പി​ള്ളി എ​ന്നീ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​ണ് കേ​സു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത്. ഈ 32 ​കേ​സു​ക​ളി​ലു​മാ​യി ആ​റ് കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ​യു​ടെ ത​ട്ടി​പ്പാ​ണ് ന​ട​ന്ന​താ​യി പ്രാ​ഥ​മി​ക​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട ച​ന്ത​ക്കു​ന്ന് ദേ​ശ​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന വി​ശ്വ​ദീ​പ്തി മ​ൾ​ട്ടി സ്റ്റേ​റ്റ് അ​ഗ്രി കോ​ഓ​പ​റേ​റ്റി​വ് സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ ബ്രാ​ഞ്ചാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പി​ന് പി​ന്നി​ൽ. ഉ​യ​ർ​ന്ന പ​ലി​ശ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് നി​ര​വ​ധി പേ​രി​ൽ​നി​ന്ന് കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ ഫി​ക്സ​ഡ് ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റാ​യി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    എ​ന്നാ​ൽ, നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ​ക്ക് നാ​ളി​തു​വ​രെ പ​ലി​ശ ന​ൽ​കാ​തി​രി​ക്കു​ക​യും നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച പ​ണം തി​രി​കെ ന​ൽ​കാ​തെ വ​ഞ്ചി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള പ​രാ​തി​ക​ളി​ലാ​ണ് കേ​സു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജി​ല്ല​യു​ടെ പ​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ഫാ​മു​ക​ൾ പാ​ട്ട​ത്തി​നെ​ടു​ത്ത് കൃ​ഷി ചെ​യ്ത് ലാ​ഭ​മു​ണ്ടാ​ക്കി നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ​ക്ക് ലാ​ഭ​വി​ഹി​തം ന​ൽ​കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ക​മ്പ​നി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന വാ​ഗ്ദാ​നം. കൂ​ടാ​തെ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് നി​ക്ഷേ​പ​ക​രെ തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് സ്ഥാ​പ​നം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

