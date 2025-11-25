Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightThrissurchevron_rightIrinjalakudachevron_rightഎം.ഡി.എം.എയുമായി...
    Irinjalakuda
    Posted On
    date_range 25 Nov 2025 1:56 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Nov 2025 1:56 PM IST

    എം.ഡി.എം.എയുമായി രണ്ടുപേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

    text_fields
    bookmark_border
    എം.ഡി.എം.എയുമായി രണ്ടുപേര്‍ അറസ്റ്റില്‍
    cancel
    camera_alt

    പ്ര​ജു, പ്ര​ണ​വ്

    Listen to this Article

    ഇരിങ്ങാലക്കുട: തൃശൂർ റൂറൽ ഡാൻസാഫ് അംഗങ്ങൾ ഇരിങ്ങാലക്കുട കൂടൽമാണിക്യം വെസ്റ്റ് നടയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ സ്കൂട്ടറിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന എം.ഡി.എം.എയുമായി രണ്ടുപേരെ പിടികൂടി.

    ഇരിങ്ങാലക്കുട കണ്ഠ്വേശ്വരം സ്വദേശി മുല്ലശ്ശേരി വീട്ടിൽ പ്രജു (21), കൊരുമ്പിശ്ശേരി സ്വദേശി നാരാട്ടിൽ വീട്ടിൽ പ്രണവ്( 29) എന്നിവരെ പിടികൂടിയത്. റൂറൽ ജില്ല പൊലീസ് മേധാവി ബി. കൃഷ്ണകുമാറിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന. പ്രണവും പ്രജുവും കാട്ടൂർ, ഇരിങ്ങാലക്കുട പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധികളിലായി നിരവധി കേസുകളിലെ പ്രതികളാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Two arrestedMDMAThrissur Newsdrug bust
    News Summary - Two arrested with MDMA
    Similar News
    Next Story
    X