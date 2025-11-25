എം.ഡി.എം.എയുമായി രണ്ടുപേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 25 Nov 2025 1:56 PM IST
Updated Ondate_range 25 Nov 2025 1:56 PM IST
എം.ഡി.എം.എയുമായി രണ്ടുപേര് അറസ്റ്റില്text_fields
News Summary - Two arrested with MDMA
ഇരിങ്ങാലക്കുട കണ്ഠ്വേശ്വരം സ്വദേശി മുല്ലശ്ശേരി വീട്ടിൽ പ്രജു (21), കൊരുമ്പിശ്ശേരി സ്വദേശി നാരാട്ടിൽ വീട്ടിൽ പ്രണവ്( 29) എന്നിവരെ പിടികൂടിയത്. റൂറൽ ജില്ല പൊലീസ് മേധാവി ബി. കൃഷ്ണകുമാറിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന. പ്രണവും പ്രജുവും കാട്ടൂർ, ഇരിങ്ങാലക്കുട പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധികളിലായി നിരവധി കേസുകളിലെ പ്രതികളാണ്.
ഇരിങ്ങാലക്കുട: തൃശൂർ റൂറൽ ഡാൻസാഫ് അംഗങ്ങൾ ഇരിങ്ങാലക്കുട കൂടൽമാണിക്യം വെസ്റ്റ് നടയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ സ്കൂട്ടറിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന എം.ഡി.എം.എയുമായി രണ്ടുപേരെ പിടികൂടി.
