Madhyamam
    Irinjalakuda
    21 Aug 2025 2:27 PM IST
    21 Aug 2025 2:27 PM IST

    കാർ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​നെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ൽ ര​ണ്ടുപേർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    കാർ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​നെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ൽ ര​ണ്ടുപേർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    അ​ബ്ദു​ൽ ഷാ​ഹി​ദ്, നി​ഖി​ൽ

    ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട: അ​പ​ക​ട​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ൽ കാ​ർ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​നെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ൽ ര​ണ്ട് പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. കൊ​റ്റ​നെ​ല്ലൂ​ർ കു​തി​ര​ത്ത​ടം സ്വ​ദേ​ശി വേ​ലം​പ​റ​മ്പി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ ഷാ​ഹി​ദ് (29), കൊ​റ്റ​നെ​ല്ലൂ​ർ പ​ട്ടേ​പ്പാ​ടം സ്വ​ദേ​ശി തൈ​പ​റ​മ്പി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ നി​ഖി​ൽ (30) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    ജൂ​ലൈ ര​ണ്ടി​ന് രാ​ത്രി 8.30നാ​ണ് കേ​സി​നാ​സ്പ​ദ​മാ​യ സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന​ത്. കോ​ണ​ത്തു​കു​ന്ന് പു​ത്ത​ൻ​ചി​റ സ്വ​ദേ​ശി കൊ​ട്ടി​ക്ക​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​ദ്ദി​ഖി​ന്റെ ബ​ന്ധു​വി​ന്‍റെ കാ​റി​ൽ കേ​സി​ലെ ഒ​ന്നാം പ്ര​തി മു​രി​യാ​ട് ഉ​ള്ളാ​ട്ടി​ക്കു​ളം വീ​ട്ടി​ൽ മി​ൽ​ജോ​യു​ടെ (29) കാ​ർ ത​ട്ടി. ഇ​ത് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​തി​ലു​ള്ള വൈ​രാ​ഗ്യ​ത്താ​ൽ സി​ദ്ദീ​ഖി​നേ​യും കൂ​ട്ടു​കാ​രെ​യും ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി ആ​ക്ര​മി​ച്ച് പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ച്ചു.

    മി​ൽ​ജോ​യെ നേ​ര​ത്തെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. അ​ബ്ദു​ൽ ഷാ​ഹി​ദും, നി​ഖി​ലും ഒ​ളി​വി​ലാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​നി​ടെ, ഇ​രു​വ​രേ​യും ആ​ന​ന്ദ​പു​ര​ത്ത് യു​വാ​വി​നെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച് വാ​ച്ചും മൊ​ബൈ​ൽ​ഫോ​ണും ക​വ​ർ​ന്ന കേ​സി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​വ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​രു​വ​രേ​യും സം​ഭ​വ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​ച്ച് തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്തി. ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ എം.​എ​സ്. ഷാ​ജ​ൻ, എ​സ്.​ഐ ദി​നേ​ശ്കു​മാ​ർ, ജി.​എ​സ്.​ഐ പ്രീ​ജു എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്.

