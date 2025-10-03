Begin typing your search above and press return to search.
    Irinjalakuda
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 11:38 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 11:38 AM IST

    ന​ഗ​ര​സ​ഭ ടേ​ക്ക് എ ​ബ്രേ​ക്ക് ന​ട​ത്തി​പ്പ് ഇ​നി കു​ടും​ബ​ശ്രീ​ക്ക്

    ന​ഗ​ര​സ​ഭ ടേ​ക്ക് എ ​ബ്രേ​ക്ക് ന​ട​ത്തി​പ്പ് ഇ​നി കു​ടും​ബ​ശ്രീ​ക്ക്
    ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട ന​ഗ​ര​സ​ഭ ടേ​ക്ക് എ ​ബ്രേ​ക്ക് കെ​ട്ടി​ടം

    Listen to this Article

    ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട: മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ ടേ​ക്ക് എ ​ബ്രേ​ക്ക് പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് വീ​ണ്ടും ‘ബ്രേ​ക്ക്’. 2022 ഡി​സം​ബ​റി​ൽ മ​ന്ത്രി എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ താ​ത്കാ​ലി​ക ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ന്‍റെ ബ​ന്ധു വാ​ട​ക​ക്ക് എ​ടു​ത്ത് 2024 ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും അ​ഞ്ച് മാ​സ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​യു​സ് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    വ​ഴി​യോ​ര വി​ശ്ര​മ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ക എ​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് ടേ​ക്ക് എ ​ബ്രേ​ക്ക് ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട​യി​ലും ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ടോ​യ്‌​ല​റ്റ് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ക​ഫ​റ്റേ​രി​യും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ര​ണ്ട് നി​ല​ക​ളി​ലാ​യി​ട്ടു​ള്ള കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്‍റെ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് 20 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ് ചി​ല​വ​ഴി​ച്ച​ത്.

    പി​ന്നീ​ട് വാ​ട്ട​ർ ടാ​ങ്കു​ക​ൾ​ക്കും ബോ​ർ​വെ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​നു​മാ​യി 2023 - 24ൽ ​നാ​ല് ല​ക്ഷം രൂ​പ കൂ​ടി ചി​ല​വ​ഴി​ച്ചു. മ​ന്ത്രി ത​ന്നെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത പ​ദ്ധ​തി അ​ട​ച്ചി​ടു​ന്ന​ത് ശ​രി​യ​ല്ലെ​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​നം ഉ​യ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ ടോ​യ്‌​ല​റ്റ് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി കൊ​ണ്ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി സ​ജീ​വ​മ​ല്ലെ​ന്നും കു​ടും​ബ​ശ്രീ​യെ എ​ല്പി​ക്കാ​നാ​ണ് പു​തി​യ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ന്നും ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ വി​ഭാ​ഗം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ശു​ചി​മു​റി സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ക​ഫ​റ്റേ​രി​യ​യും ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ പ​ത്തോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സ​ജ്ജ​മാ​കു​മെ​ന്ന് കു​ടും​ബ​ശ്രീ അ​ധി​കൃ​ത​രും അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:kudumbashreeCity Councildevelopment initiative
    News Summary - The City Council's Take a Break initiative is now for Kudumbashree.
