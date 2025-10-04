Begin typing your search above and press return to search.
    കാ​ട്ടൂ​ർ ല​ക്ഷ്മി കൊ​ല​ക്കേ​സ്: പ്ര​തി​ക​ൾ കു​റ്റ​ക്കാ​ർ; ശി​ക്ഷാ​വി​ധി ഏ​ഴി​ന്

    കാ​ട്ടൂ​ർ ല​ക്ഷ്മി കൊ​ല​ക്കേ​സ്: പ്ര​തി​ക​ൾ കു​റ്റ​ക്കാ​ർ; ശി​ക്ഷാ​വി​ധി ഏ​ഴി​ന്
    കാ​ട്ടൂ​ർ ല​ക്ഷ്മി കൊ​ല​ക്കേ​സി​ൽ കോ​ട​തി കു​റ്റ​ക്കാ​രെ​ന്ന്

    ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ പ്ര​തി​ക​ള്‍

    ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട: കാ​ട്ടൂ​ർ​ക്ക​ട​വ് ന​ന്താ​ന​ത്തു​പ​റ​മ്പി​ൽ ഹ​രീ​ഷി​ന്റെ ഭാ​ര്യ ല​ക്ഷ്‌​മി​യെ (43) വെ​ട്ടി​ക്കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​ക​ൾ കു​റ്റ​ക്കാ​രെ​ന്ന് കോ​ട​തി ക​ണ്ടെ​ത്തി. 2021 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 14ന് ​രാ​ത്രി പ​ത്ത​ര​യോ​ടെ വീ​ടി​ന് മു​ന്നി​ൽ ഗു​ണ്ടാ​സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ വെ​ട്ടേ​റ്റു​മ​രി​ച്ച​ത്. കാ​ട്ടൂ​ർ​ക്ക​ട​വി​ലെ വാ​ട​ക​ക്ക് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന വീ​ടി​ന് മു​ൻ​വ​ശം റോ​ഡി​ൽ വെ​ച്ച് തോ​ട്ട​യെ​റി​ഞ്ഞ് വീ​ഴ്ത്തി​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്‌​മി​യെ വാ​ൾ കൊ​ണ്ട് വെ​ട്ടി​ക്കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. കാ​ട്ടൂ​ർ ന​ന്തി​ല​ത്തു​പ​റ​മ്പി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ദ​ർ​ശ​ൻ കു​മാ​ർ (35), ക​രാ​ഞ്ചി​റ ചെ​മ്പാ​പ്പു​ള്ളി വീ​ട്ടി​ൽ നി​ഖി​ൽ ദാ​സ് (35), ഒ​ള​രി ന​ങ്ങേ​ലി വീ​ട്ടി​ൽ ശ​ര​ത്ത് (36), ചൊ​വ്വൂ​ർ പാ​റ​ക്കോ​വി​ൽ ക​ള്ളി​യ​ത്ത് വീ​ട്ടി​ൽ രാ​കേ​ഷ് (32) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ ജി​ല്ല സെ​ഷ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി എ​ൻ. വി​നോ​ദ് കു​മാ​ർ കു​റ്റ​ക്കാ​രാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ശി​ക്ഷാ​വി​ധി ഏ​ഴി​ന് ന​ട​ക്കും.

    ദ​ർ​ശ​ൻ​കു​മാ​ർ, രാ​കേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​ക​ളാ​ണ്. ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ വി.​വി. അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, അ​നീ​ഷ് ക​രീം, ടി.​വി. ഷി​ബു, സി.​ബി. അ​രു​ൺ, പി. ​ജ്യോ​തീ​ന്ദ്ര​കു​മാ​ർ, എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ ആ​ർ. രാ​ജേ​ഷ്, കെ. ​സു​ഹൈ​ൽ, ജ​സ്റ്റി​ൻ, ര​ഞ്ജി​ത്ത്, ജി​നു​മോ​ൻ ത​ച്ചേ​ത്ത്, എ.​എ​സ്.​ഐ പി. ​ജ​യ​കൃ​ഷ്ണ‌​ൻ, എ​സ്.​സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ പ്ര​സാ​ദ്, ഇ.​എ​സ്. ജീ​വ​ൻ, കെ.​എ​സ്. ഉ​മേ​ഷ്, കെ.​വി. ഫെ​ബി​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ വി.​വി. അ​നി​ൽ​കു​മാ​റാ​ണ് കേ​സ​ന്വേ​ഷ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്.

    പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും 59 സാ​ക്ഷി​ക​ളെ വി​സ്ത​രി​ക്കു​ക​യും 39 തൊ​ണ്ടി മു​ത​ലു​ക​ളും 176 രേ​ഖ​ക​ളും മാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ്ര​തി​ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും മൂ​ന്ന് സാ​ക്ഷി​ക​ളെ വി​സ്ത​രി​ക്കു​ക​യും അ​ഞ്ച് രേ​ഖ​ക​ൾ മാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തു.പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​നു​വേ​ണ്ടി പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ അ​ഡ്വ. ജോ​ജി ജോ​ർ​ജ്, മു​ൻ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​റാ​യി​രു​ന്ന അ​ഡ്വ. പി.​ജെ. ജോ​ബി, അ​ഡ്വ. എ​ബി​ൽ ഗോ​പു​ര​ൻ, അ​ഡ്വ. പി.​എ​സ്. സൗ​മ്യ എ​ന്നി​വ​ർ ഹാ​ജ​രാ​യി. ലെ​യ്‌​സ​ൺ ഓ​ഫി​സ​ർ സി.​പി.​ഒ ലെ​യ്‌​സ​ൺ ഓ​ഫി​സ​ർ സി.​പി.​ഒ കെ.​വി. വി​നീ​ഷ് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു.

    News Summary - Accused in Kattoor Lakshmi murder case found guilty
