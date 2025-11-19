Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightThrissurchevron_rightIrinjalakudachevron_rightഓഹരി വ്യാപാരം: 50...
    Irinjalakuda
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 10:21 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 10:21 AM IST

    ഓഹരി വ്യാപാരം: 50 ലക്ഷം തട്ടിയ തമിഴ്നാട് സ്വദേശി അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ഓഹരി വ്യാപാരം: 50 ലക്ഷം തട്ടിയ തമിഴ്നാട് സ്വദേശി അറസ്റ്റിൽ
    cancel
    Listen to this Article

    ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട: ഓ​ഹ​രി വ്യാ​പാ​ര​ത്തി​​ന്റെ പേ​രി​ൽ 50 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം രൂ​പ ത​ട്ടി​യ കേ​സി​ൽ ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. ക​ടു​പ്പ​ശ്ശേ​രി പേ​ങ്ങി​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ പി.​​കെ. അ​ല​ക്സി​ൽ​നി​ന്ന് ഷെ​യ​ർ ട്രേ​ഡി​ങ്ങി​നാ​യി 49,64,430 രൂ​പ പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ വി​വി​ധ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ച് വാ​ങ്ങി ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ ത​മി​ഴ്നാ​ട് കാ​ഞ്ചീ​പു​രം ഷോ​ലിം​ഗ നെ​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ന​വീ​ൻ​കു​മാ​നെ (24) ആ​ണ് റൂ​റ​ൽ തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി ബി. ​കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സൈ​ബ​ർ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    ന​വീ​ൻ കു​മാ​റി​ന്റെ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ പ​ണം ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട എ​ട്ടു ല​ക്ഷം രൂ​പ ക്രെ​ഡി​റ്റ് ആ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ്. ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന് ഇ​യാ​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ലെ അ​രീ​ക്കോ​ടും താ​നൂ​രും ആ​ല​പ്പു​ഴ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് റൂ​റ​ൽ, കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ർ കി​ണ്ണ​ത്ത് ക​ട​വ്, നാ​മ​ക്ക​ൽ എ​ന്നീ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലു​മാ​യി ആ​റു പ​രാ​തി​ക​ളു​ണ്ട്.

    റൂ​റ​ൽ സൈ​ബ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ പി.​എ​സ്. സു​ജി​ത്ത്, ഗ്രേ​ഡ് എ​സ്.​​ഐ​മാ​രാ​യ ടി.​എ​ൻ. അ​ശോ​ക​ൻ, ഗ്ലാ​ഡി​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:money scamArrestshare trading fraud
    News Summary - Stock trading: Tamil Nadu native arrested for embezzling Rs 50 lakh
    Similar News
    Next Story
    X