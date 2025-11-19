Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Irinjalakuda
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 11:00 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 11:00 AM IST

    അ​റ​ബ​ന​ത്താ​ളം ഇ​ണ​ക്കി​ അ​ങ്ങ് അ​സ​മി​ൽ​നി​ന്നെ​ത്തി​യ സ​ൽ​മാ​നെ​യും തൃ​ശൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ആ​ദി​ദേ​വി​നെ​യും

    Listen to this Article

    ഇരിങ്ങാലക്കുട: അ​റ​ബ​ന​ത്താ​ളം ഇ​ണ​ക്കി​യ​താ​ണ് അ​ങ്ങ് അ​സ​മി​ൽ​നി​ന്നെ​ത്തി​യ സ​ൽ​മാ​നെ​യും തൃ​ശൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ആ​ദി​ദേ​വി​നെ​യും. ജി​ല്ല സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ അ​റ​ബ​ന​മു​ട്ട് മ​ത്സ​രം കാ​ണാ​നെ​ത്തി​യ കാ​ഴ്ച​ക്കാ​രെ​ല്ലാം ഏ​റെ അ​ത്ഭു​ത​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ആ​ദി​ദേ​വി​​ന്റെ അ​റ​ബി ബൈ​ത്തു​ക​ൾ (വ​രി​ക​ൾ), ഹം​ദു​ക​ൾ (സ്തു​തി​ക​ൾ) ഒ​ക്കെ കേ​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്.

    ശ്രു​തി​മ​ധു​ര​മാ​യി ആ​ദി​ദേ​വ് അ​റ​ബ​ന​മു​ട്ടി​നു​വേ​ണ്ടി പാ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ സ​ദ​സ്സ് മു​ഴു​വ​ൻ നി​ർ​ത്താ​തെ കൈ​യ​ടി​ച്ചു. അ​മ്മാ​ടം സെ​ന്റ് ആ​ൻ​ണീ​സ് ഹൈ​സ്കൂ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ആ​ദി​ദേ​വും കൂ​ട്ടു​കാ​രും ജി​ല്ല​ത​ല​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് എ​ത്തി​യ​ത്. ടീ​മി​ൽ അ​റ​ബി ഭാ​ഷ​യു​മാ​യി കു​റ​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പ​രി​ച​യ​മു​ള്ള​ത് സ​ൽ​മാ​ൻ​മാ​ത്രം. ദേ​വ് ശ​ങ്ക​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ആ​ദി​ദേ​വ്, അ​ൽ​ഫി​ൻ, സ​ൽ​മാ​ൻ, സാ​യി കൃ​ഷ്ണ, വൈ​ഷ്ണ​വ്, സാ​യൂ​ജ്, അ​നീ​ഷ്, പ്ര​സി​ൻ, എ​ഞ്ച​ലോ ആ​ന്റ​ണി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​ബ​ന​യി​ൽ കൊ​ട്ടി​ക്ക​യ​റി​യ​ത്.

    പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ ​ചാ​ക്കോ, ശ്രീ​ഹ​രി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പ​രി​ശീ​ല​ക​ർ. ശ്രീ​ഹ​രി​യും ചാ​ക്കോ​യും സ്കൂ​ളി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​റ​ബ​ന​മു​ട്ട് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ജി​ല്ല​ത​ല​ത്തി​ൽ​വ​രെ എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ന്ന് അ​തി​നോ​ടു​ള്ള ഇ​ഷ്ടം പ​രി​ശീ​ല​ക​രു​ടെ വേ​ഷ​ത്തി​ൽ ഇ​രു​വ​രെ​യും സ്വ​ന്തം സ്കൂ​ളി​ൽ ത​ന്നെ എ​ത്തി​ച്ചു.

    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​മ്പ് അ​സ​മി​ൽ​നി​ന്ന് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​താ​ണ് സ​ൽ​മാ​ന്റെ പി​താ​വും കു​ടും​ബ​വും. ത​ന്നേ​ക്കാ​ൾ ഭം​ഗി​യാ​യി അ​റ​ബ​ന​യു​ടെ വ​രി​ക​ൾ കൂ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​ല​പി​ക്കു​മെ​ന്ന് സ​ൽ​മാ​ൻ സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കു​ന്നു. ക​ല​ക്ക് ജാ​തി​യു​ടെ​യും മ​ത​ത്തി​ന്റെ​യും എ​ന്തി​നേ​റെ ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ പോ​ലും അ​തി​രു​ക​ൾ ഇ​ല്ലെ​ന്ന സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലാ​ണ് അ​സ​മി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സ​ൽ​മാ​നും ആ​ദി​ദേ​വും അ​വ​രു​ടെ കൂ​ട്ടു​കാ​രും പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:AssamKalotsavamArabanaThrissur
    News Summary - Salman, who came from Assam, and Aadidev, a native of Thrissur, were all singing in the Arabathalam
