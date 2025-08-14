Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Irinjalakuda
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 1:50 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 1:50 PM IST

    സ്വകാര്യ ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ് ബസുകളുടെ അമിതവേഗം; അപകടങ്ങൾ തുടർക്കഥ

    സ്വകാര്യ ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ് ബസുകളുടെ അമിതവേഗം; അപകടങ്ങൾ തുടർക്കഥ
    ക്രൈ​സ്റ്റ് കോ​ള​ജ് ജ​ങ്ഷ​നി​ല്‍ ഉ​ണ്ടാ​യ ലി​മി​റ്റ​ഡ് സ്‌​റ്റോ​പ്പ് ബ​സ് ബൈ​ക്ക് അ​പ​ക​ടം

    ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട: തൃ​ശൂ​ർ-​കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ റൂ​ട്ടി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ലി​മി​റ്റ​ഡ് സ്റ്റോ​പ്പ് ബ​സു​ക​ളു​ടെ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ തെ​റ്റി​ച്ചു​ള്ള മ​ത്സ​ര​യോ​ട്ടം അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു. ക്രൈ​സ്റ്റ് കോ​ള​ജ് ജ​ങ്ഷ​നി​ല്‍ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ദി​ശ തെ​റ്റി​ച്ച് എ​ത്തി​യ ബ​സി​ടി​ച്ച് ബൈ​ക്ക് യാ​ത്രി​ക​ന് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ത​ല​നാ​രി​ഴ​ക്കാ​ണ് ഇ​യാ​ളു​ടെ ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    തൃ​ശൂ​ർ ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ന്ന് വ​ന്ന ‘മ​ഹാ​ദേ​വ’ എ​ന്ന ബ​സാ​ണ് അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത്. ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കി​ൽ പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ എ​തി​ർ​ദി​ശ​യി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​സ​മ​യം എ​തി​രെ വ​ന്ന ബൈ​ക്ക് യാ​ത്രി​ക​ന്റെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ബ​സ് ത​ട്ടു​ക​യും ബൈ​ക്ക് യാ​ത്രി​ക​ൻ റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് മ​റി​ഞ്ഞു​വീ​ഴു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഭാ​ഗ്യ​വ​ശാ​ൽ, ബ​സിന​ടി​യി​ലേ​ക്ക് വീ​ഴാ​തി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ വ​ലി​യ അ​പ​ക​ടം ഒ​ഴി​വാ​യി.

    തു​ട​ർ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ ബ​സ് ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ക്കു​ക​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​മാ​യി വാ​ക്കേ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പൊ​ലീ​സ് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി ബ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു.ഈ ​റൂ​ട്ടി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ ലി​മി​റ്റ​ഡ് സ്റ്റോ​പ്പ് ബ​സു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന മ​ത്സ​ര​യോ​ട്ട​ത്തി​നെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മാ​ണ് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ നി​ന്നും ഉ​യ​രു​ന്ന​ത്.

