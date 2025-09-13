Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Irinjalakuda
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 11:55 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 11:55 AM IST

    തെരുവുനായ്ക്കൾക്ക്​ ഭക്ഷണം നൽകി; കയ്പമംഗലം സ്വദേശിക്ക് 5,000 രൂപ പിഴ

    തെരുവുനായ്ക്കൾക്ക്​ ഭക്ഷണം നൽകി; കയ്പമംഗലം സ്വദേശിക്ക് 5,000 രൂപ പിഴ
    ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട: ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഓ​ഫി​സ് പ​രി​സ​ര​ത്ത് തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ൾ​ക്ക്​ ഭ​ക്ഷ​ണ അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച പ​രാ​തി​യി​ൽ ക​യ്പ​മം​ഗ​ലം സ്വ​ദേ​ശി​ക്ക് നോ​ട്ടീ​സും 5000 രൂ​പ പി​ഴ​യും. ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട ന​ഗ​ര​സ​ഭ മു​ൻ കൗ​ൺ​സി​ല​റും അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നു​മാ​യ പി.​ജെ. തോ​മ​സ് ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ലാ​ണ് ആ​രോ​ഗ്യ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ന​ട​പ​ടി. ക​ഴി​ഞ്ഞ​മാ​സം 28ന് ​രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തോ​ടെ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഓ​ഫി​സി​ന്റെ പാ​ർ​ക്കി​ങ് ഷെ​ഡി​ന് അ​ടു​ത്ത് സ്കൂ​ട്ട​റി​ൽ വ​ന്ന് പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ബ​ക്ക​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് തെ​രു​വ് നാ​യ്ക്ക​ൾ​ക്ക് ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ശ്രീ​കു​മാ​ർ എ​ന്ന വ്യ​ക്തി ഭ​ക്ഷ​ണ അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യ​താ​യി കാ​ണി​ച്ചാ​ണ് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ഇ​യാ​ളു​ടെ പ്ര​വൃ​ത്തി നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യി​ട്ടും സി​ന്ധു ക​ല്യാ​ണ​മ​ണ്ഡ​പം പ​രി​സ​ര​ത്തും തു​ട​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും പ​രാ​തി​യി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഏ​താ​നും ദി​വ​സം മു​മ്പ് ക​നാ​ൽ ബേ​സ് പ​രി​സ​ര​ത്ത് തെ​രു​വു​നാ​യ്​ മൂ​ന്നു​പേ​രെ ക​ടി​ച്ച​തും മു​നി​സി​പ്പ​ൽ മൈ​താ​ന​ത്ത് സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ൾ ഭീ​ഷ​ണി ആ​യി മാ​റി​യ​തും പ​രാ​തി​യി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​യാ​ൾ ഭ​ക്ഷ​ണം തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന്റെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​നും ത​യാ​റാ​യാ​ണെ​ന്നും പ​രാ​തി​യി​ൽ അ​ഡ്വ. പി.​ജെ. തോ​മ​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ൻ ന​ൽ​കി​യ വാ​ഹ​ന ന​മ്പ​ർ മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന​വ​കു​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ വ​ണ്ടി ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ൻ ക​യ്പ​മം​ഗ​ലം സ്വ​ദേ​ശി മ​നോ​ഹ​ര​നാ​ണ് പി​ഴ ചു​മ​ത്തി കൊ​ണ്ട് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. സ്കൂ​ട്ട​റി​ന് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ൾ ഒ​ന്നും ഇ​ല്ലെ​ന്നും സൂ​ച​ന​യു​ണ്ട്. തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ൾ​ക്ക് പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണാ​വി​ശ​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ന​ഗ​ര​സ​ഭ ആ​രോ​ഗ്യ​വി​ഭാ​ഗം അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:kaipamangalamfinedfeeding stray dogsNative People
    News Summary - Kaipamangalam native fined Rs. 5,000 for feeding stray dogs
