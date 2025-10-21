Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Irinjalakuda
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 12:55 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 12:56 PM IST

    2.5 കോ​ടി​യു​ടെ മേ​രി​ക്യൂ​റി ഫെ​ല്ലോ​ഷി​പ് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട സ്വ​ദേ​ശി​നി ഫാ​ത്തി​മ ഷ​ഹ്സീ​ന

    Fatima Shahzeena,Iringalakuda,Marie Curie Fellowship,Rs 2.5 crore grant,Indian scientist abroad, ഫാത്തിമ ഷഹസീന, മാഡം ക്യൂറി, ഫെ​​ലോഷിപ്
    ഫാ​ത്തി​മ ഷ​ഹ്സീ​ന

    ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട: യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ന്റെ 2.5 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ മേ​രി​ക്യൂ​റി ഫെ​ല്ലോ​ഷി​പ് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട സ്വ​ദേ​ശി​നി ഫാ​ത്തി​മ ഷ​ഹ്സീ​ന. പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ലി​ലെ മി​ൻ​ഹോ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ ഗ​വേ​ഷ​ണ പ​ഠ​ന​ത്തി​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് ഫാ​ത്തി​മ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജീ​വ​ൻ​ര​ക്ഷ മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ വി​ല നി​യ​ന്ത്ര​ണം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന ഫാ​ർ​മ​സ്യൂ​ട്ടി​ക്ക​ൽ ഡൗ​ൺ​സ്ട്രീം പ്രോ​സ​സി​ങ്, ക്രി​സ്റ്റ​ലൈ​സേ​ഷ​ൻ ടെ​ക്നോ​ള​ജി എ​ന്നീ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷം നീ​ളു​ന്ന ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നാ​ണ് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ത​ഞ്ചാ​വൂ​രി​ലെ ശാ​സ്ത്ര ഡീം​ഡ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് കെ​മി​ക്ക​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങി​ൽ ബി.​ടെ​ക്കും ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ലെ ലീ​ഡ്സ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് എം.​എ​സ് ബി​രു​ദ​വും ഫാ​ത്തി​മ ഷ​ഹ്സീ​ന ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ബെ​സ്റ്റ് ഓ​വ​റോ​ൾ പെ​ർ​ഫോ​മ​ർ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​വും ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച പ്രൊ​ജ​ക്ടി​നു​ള്ള ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും യു.​കെ​യി​ലെ ലീ​ഡ്സ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഫാ​ത്തി​മ ഷ​ഹ്സീ​ന സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ത്താം ക്ലാ​സ്സ് വ​രെ ചേ​ർ​പ്പ് ലൂ​ർ​ദ്മാ​ത സ്കൂ​ളി​ലും പ്ല​സ്ടു​വി​ന് ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട ലി​റ്റി​ൽ ഫ്ല​വ​ർ കോ​ൺ​വെ​ന്റ് ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ലു​മാ​ണ് പ​ഠി​ച്ച​ത്. ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട ക​രു​വ​ന്നൂ​ർ എ​ട്ടു​മ​ന സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ പു​ന്നി​ല​ത്ത് സി​ദ്ദി​ഖി​ന്റെ​യും ഷ​ബീ​ന​യു​ടെ​യും മ​ക​ളാ​ണ് ഷ​ഹ്സീ​ന. ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട ക്രൈ​സ്റ്റ് വി​ദ്യാ​നി​കേ​ത​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ പ​ത്താം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ബെ​ഹ്സാ​ദ് റു​ഷൈ​ദ് സ​ഹോ​ദ​ര​നാ​ണ്.

    TAGS:fellowshipThrissur NewsIringalkuda
    News Summary - Iringalakud native Fatima Shahzeena wins Rs 2.5 crore Marie Curie Fellowship
