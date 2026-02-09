Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Irinjalakuda
    Posted On
    date_range 9 Feb 2026 1:39 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Feb 2026 1:39 PM IST

    ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി കാ​ന്റീ​നി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്തം

    ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി കാ​ന്റീ​നി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്തം
    ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ കാ​ന്റീ​നി​ലുണ്ടായ തീ​പി​ടി​ത്തം

    ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട: ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി കാ​ന്റീ​നി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ​യു​ണ്ടാ​യ തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ൽ മു​ക​ൾ​നി​ല​യി​ലെ ഹാ​ൾ ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ചു. പു​ല​ർ​ച്ചെ അ​ഞ്ച് മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് എ​ട്ട​ര വ​രെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന കാ​ന്റീ​നി​ൽ അ​പ​ക​ട​സ​മ​യ​ത്ത് ആ​രും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. പു​ക ഉ​യ​രു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട ആ​ശു​പ​ത്രി സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ പൊ​ലീ​സി​നെ​യും അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ​സേ​ന​യെ​യും അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട, ചാ​ല​ക്കു​ടി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നെ​ത്തി​യ മൂ​ന്ന് യൂ​നി​റ്റ് അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ​സേ​ന ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​ർ പ​രി​ശ്ര​മി​ച്ചാ​ണ് തീ​യ​ണ​ച്ച​ത്.

    താ​ഴ​ത്തെ വാതിൽ ത​ക​ർ​ത്ത് അ​ക​ത്ത് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​മ്പോ​ൾ തീ ​മു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് താ​ഴേ​ക്ക് പ​ട​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് ഫ​യ​ർ യൂ​നി​റ്റി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    താ​ഴെ​യു​ള്ള അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ലെ ഗ്യാ​സ് സി​ലി​ണ്ട​റു​ക​ൾ പെ​ട്ടെ​ന്ന് നീ​ക്കി കൂ​ടു​ത​ൽ ദു​ര​ന്തം ഒ​ഴി​വാ​ക്കി. ഷോ​ർ​ട്ട് സ​ർ​ക്യൂ​ട്ടാ​ണ് അ​പ​ക​ട​കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നി​ഗ​മ​നം. അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ന​ഷ്ട​മാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ധി​കൃ​ത​ർ വി​ല​ക്കി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടെ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യി പ​റ​യു​ന്നു. പ​റ​പ്പൂ​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി ജോ​യ് ആ​ണ് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി കാ​ന്റീ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ജി.​എ​ച്ച് കി​ച്ച​ൻ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ 2024 ലാ​ണ് ന​വീ​ക​രി​ച്ച കി​ച്ച​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ഫ​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് റെ​സ്ക്യൂ ഓ​ഫി​സ​ർ പ്ര​സാ​ദ് കു​മാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ​തി​ന​ഞ്ചോ​ളം ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ര​ക്ഷാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

