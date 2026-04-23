    Posted On
    date_range 23 April 2026 12:11 PM IST
    Updated On
    date_range 23 April 2026 12:11 PM IST

    ഇരിങ്ങാലക്കുടയില്‍ തുണിക്കടയിൽ തീപിടിത്തം;സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത​യി​ൽ ഏ​റെ നേ​രം ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടു

    ഇരിങ്ങാലക്കുടയില്‍ തുണിക്കടയിൽ തീപിടിത്തം;സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത​യി​ൽ ഏ​റെ നേ​രം ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടു
    ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട സ്‌​മി​താ​സ് സി​ൽ​ക്സ് വ​സ്‌​ത്ര വ്യാപാരശാ​ല​യി​ലുണ്ടാ​യ തീ​പിടിത്തം

    ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട: ബി​ഷ​പ്പ് ഹൗ​സി​ന് എ​തി​ർ​വ​ശ​ത്താ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്‌​മി​താ​സ് സി​ൽ​ക്സ് എ​ന്ന വ​സ്‌​ത്ര വ്യാ​പാ​ര ശാ​ല​യി​ൽ വ​ൻ തീ​പി​ടി​ത്തം. ഷോ​പ്പ് ഏ​ക​ദേ​ശം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ക​ത്തി ന​ശി​ച്ചു. ചൊ​വ്വ​ഴ്ച അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി​യാ​ണ് അ​പ​ക​ടം. ഷോ​പ്പി​ൽ ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്ന് കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ടു​ത്ത് ത​ന്നെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി തീ​പി​ടി​ത്തം ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്.

    അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ സേ​ന​യു​ടെ മൂ​ന്ന് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​യാ​ണ് തീ ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യ​ത്. ഷോ​ർ​ട്ട് സ​ർ​ക്യൂ​ട്ട് ആ​കാം അ​പ​ക​ട കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക നി​ഗ​മ​നം.

    തൃ​ശൂ​ർ-​കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത​യി​ൽ ഏ​റെ നേ​രം ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടു.

    സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ ഒ​ന്നാം നി​ല​യി​ലാ​ണ് തീ​പി​ടി​ച്ച​ത്. ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട, മാ​ള, കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, ചാ​ല​ക്കു​ടി എ​ന്നീ അ​ഗ്നി-​ര​ക്ഷാ നി​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും എ​ത്തി​യാ​ണ് തീ​യ​ണ​ച്ച​ത്. കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന് അ​ക​ത്തേ​ക്ക് ക​യ​റാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത രീ​തി​യി​ൽ തീ​യും പു​ക​യും ആ​യി​രു​ന്നു. തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ൽ സ്റ്റോ​ക്ക് ചെ​യ്തി​രു​ന്ന വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ക​ത്തി​പ്പോ​വു​ക​യും മ​റ്റു കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​നും ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കേ​ടു​പാ​ടു പ​റ്റു​ക​യും പു​ക​യേ​റ്റ് ഉ​പ​യോ​ഗ​ശൂ​ന്യ​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഒ​ന്ന​ര കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ​യു​ടെ ന​ഷ്ടം സം​ഭ​വി​ച്ച​താ​യി ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ൻ ബാ​ബു അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട അ​ഗ്നി ര​ക്ഷാ നി​ല​യ​ത്തി​ലെ അ​സി​സ്റ്റ​ൻ​റ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ എം.​എ​ൻ. സു​ധ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഗ്രേ​ഡ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ കെ.​സി. സ​ജീ​വ്, ഫ​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് റെ​സ്ക്യൂ ഓ​ഫി​സ​ർ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രാ​യ കെ.​കെ. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ഒ. ​മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ, ഫ​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് റെ​സ്ക്യൂ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ സി.​ടി. ലൈ​ജു, കെ.​ആ​ർ. സു​ജി​ത്ത്, കെ.​എ​സ്. സ​ജി​ത്ത്, കെ.​എ. അ​ക്ഷ​യ്, ഹോം ​ഗാ​ർ​ഡു​മാ​രാ​യ എം.​എ. രാ​ജു, ലി​ന്‍സോ പൗ​ലോ​സ്, ജോ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട പൊ​ലീ​സും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:iringalakudafire accidentstate highway.Thrissur
    News Summary - Fire breaks out at a textile shop in Irinjalakuda; traffic on the state highway is disrupted for a long time
