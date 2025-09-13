Begin typing your search above and press return to search.
    Irinjalakuda
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 11:49 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 11:49 AM IST

    വൈദ്യുതി തൂൺ റോഡിൽ നിർത്തി ടൈൽസ് വിരിച്ചു

    വൈദ്യുതി തൂൺ റോഡിൽ നിർത്തി ടൈൽസ് വിരിച്ചു
    എ.​കെ.​പി ജ​ങ്ഷ​ൻ റോ​ഡി​ന് ന​ടു​വി​ലെ വൈ​ദ്യു​തി തൂൺ റോ​ഡി​ൽ നി​ല​നി​ർ​ത്തി ന​ട​ക്കു​ന്ന ടൈ​ൽ​സ് വി​രി​ക്ക​ൽ

    ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട: എ.​കെ.​പി ജ​ങ്ഷ​ൻ റോ​ഡി​ന് ന​ടു​വി​ലെ വൈ​ദ്യു​തി പോ​സ്റ്റ് റോ​ഡി​ൽ ത​ന്നെ നി​ല​നി​ർ​ത്തി ടൈ​ൽ​സ് വി​രി​ക്ക​ൽ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. സി​വി​ല്‍സ്‌​റ്റേ​ഷ​ന്‍ റോ​ഡി​ൽ സ​ണ്ണി സി​ൽ​ക്ക്സി​ന് മു​ൻ​വ​ശ​ത്താ​യി 100 മീ​റ്റ​ർ റോ​ഡാ​ണ് ര​ണ്ട് പ​ദ്ധ​തി​യാ​യി 26 ല​ക്ഷം ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് ന​ഗ​ര​സ​ഭ ടൈ​ൽ​സ് വി​രി​ച്ച് റോ​ഡ് പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    റോ​ഡി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന വൈ​ദ്യു​തി പോ​സ്റ്റ് മാ​റ്റി സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​ക്ക് ക​ത്ത് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ന്ന് കൗ​ൺ​സി​ല​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. മെ​റ്റ​ലി​ങ് ന​ട​ത്തി റോ​ള​ർ ഉ​രു​ട്ടി ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന പ്ര​വൃ​ത്തി ക​ഴി​ഞ്ഞ​മാ​സം അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ പൂ​ർ​ത്തി​ക​രി​ച്ച റോ​ഡി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ടൈ​ൽ​സ് വി​രി​ക്ക​ൽ പ്ര​വൃ​ത്തി ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. എ​ന്നി​ട്ടും വൈ​ദ്യു​തി പോ​സ്റ്റ് മാ​റ്റി സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ പോ​സ്റ്റി​ന് ചു​റ്റും ടൈ​ൽ​സ് വി​രി​ച്ച് നി​ർ​മാ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്തെ ടൈ​ൽ​സ് മാ​റ്റി പോ​സ്റ്റ് മാ​റ്റി സ്ഥാ​പി​ച്ചാ​ൽ ത​ന്നെ വേ​ണ്ട​ത്ര ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ ന​ട​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ കു​റ​ച്ച് കാ​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ഇ​വി​ടെ ടൈ​ൽ​സ് താ​ഴാ​ൻ ഉ​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും കൂ​ടു​ത​ലാ​ണെ​ന്ന് യാ​ത്രി​ക​ർ പ​റ​യു​ന്നു. വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഏ​കോ​പ​ന​മി​ല്ലാ​യ്മ​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും ഒ​ടു​വി​ല​ത്തെ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​യി മാ​റു​ക​യാ​ണ് ഈ ​വൈ​ദ്യു​തി പോ​സ്റ്റ്.

    News Summary - Electricity poles were erected on the road and tiles were laid.
