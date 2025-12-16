Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    16 Dec 2025 8:49 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 8:49 AM IST

    കാറളത്ത് വിജയാഘോഷത്തിനിടെ സംഘർഷം: രണ്ടു പേർ പിടിയിൽ

    Clashes,during,victory,celebration,Karalam,arrested, ഇരിങ്ങാലക്കുട, കാറളം, സംഘർഷം, തൃശൂർ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
    ഷിബു

    Listen to this Article

    ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട: കാ​റ​ളം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വി​ജ​യാ​ഹ്ലാ​ദ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റ സം​ഭ​വ​ത്തി​ലെ പ്ര​തി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ൽ.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് അ​​ഞ്ചോ​ടെ കാ​റ​ളം ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ന് സ​മീ​പം ഇ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന കാ​റ​ളം സൗ​ത്ത് എ​ഴു​ത്ത​ച്ച​ൻ ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി പു​തി​യ​മ​ഠ​ത്തി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ദീ​പേ​ഷി​നെ (33) പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് വ​ന്ന കാ​റ​ളം പ​ള്ളം സ്വ​ദേ​ശി അ​യ്യേ​രി വീ​ട്ടി​ൽ വി​ഷ്ണു (30) ആ​ക്ര​മി​ച്ചി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് വി​ഷ്ണു പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​യി.

    പ്ര​ക​ട​നം പു​ല്ല​ത്ത​റ സി.​എ​ച്ച്.​സി​ക്ക് സ​മീ​പം എ​ത്തി​നി​ൽ​ക്ക​വേ ദീ​പേ​ഷി​നെ അ​ടി​ച്ച വൈ​രാ​ഗ്യ​ത്താ​ൽ കാ​റ​ളം സ്വ​ദേ​ശി വി​ള​യാ​ട്ടി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ഷി​ബു (43) വി​ഷ്ണു​വി​നെ വ​യ​റി​ൽ ക​ത്തി​കൊ​ണ്ട് കു​ത്തി പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ച്ചു.

    ഷി​ബു​വി​നെ കാ​ട്ടൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് സം​ഭ​വ സ്ഥ​ല​ത്ത് നി​ന്ന് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ എ​ടു​ത്തു. കൊ​ല​പാ​ത​ക ശ്ര​മ​ത്തി​ന് കേ​സെ​ടു​ത്തു.

    ദീ​പേ​ഷി​നെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച് പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ച്ച​തി​ന് വി​ഷ്ണു​വി​നെ​തി​രെ ന​ര​ഹ​ത്യാ​ശ്ര​മ​ത്തി​നു​ള്ള വ​കു​പ്പ് ചേ​ർ​ത്ത് കേ​സെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വി​ഷ്ണു തൃ​ശൂ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പൊ​ലീ​സ് നീ​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്. കാ​ട്ടൂ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത ര​ണ്ട് കേ​സു​ക​ളും ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി സി.​എ​ൽ. ഷാ​ജു​വി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കാ​ട്ടൂ​ർ എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ കെ.​സി. ബൈ​ജു​വാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ര​ണ്ട് കേ​സു​ക​ളി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​തി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച് വ​രി​ക​യാ​ണ്. വി​ഷ്ണു കാ​ട്ടൂ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ൽ കൊ​ല​പാ​ത​കം, കൊ​ല​പാ​ത​ക​ശ്ര​മം, അ​ടി​പി​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ട്ട് ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​യാ​ണ്. ഷി​ബു കാ​ട്ടൂ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ത്ത് പ​ര​സ്യ​മാ​യി മ​ദ്യ​പി​ച്ച ര​ണ്ട് കേ​സു​ക​ളി​ലെ പ്ര​തി​യാ​ണ്.

