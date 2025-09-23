Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Irinjalakuda
    Posted On
    23 Sept 2025 2:00 PM IST
    Updated On
    23 Sept 2025 2:00 PM IST

    ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​ല്‍ തെ​രു​വു​നാ​യ് ആ​ക്ര​മ​ണം; നി​ര​വ​ധി പേ​ര്‍ക്ക് പ​രി​ക്ക്

    നാ​യെ പി​ന്നീ​ട് ച​ത്ത​നി​ല​യി​ല്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തി​
    ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​ല്‍ തെ​രു​വു​നാ​യ് ആ​ക്ര​മ​ണം; നി​ര​വ​ധി പേ​ര്‍ക്ക് പ​രി​ക്ക്
    ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട: ന​ഗ​ര​സ​ഭ മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​ല്‍ തെ​രു​വു​നാ​യ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ല്‍ നി​ര​വ​ധി പേ​ര്‍ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. നാ​യ് പി​ന്നീ​ട് ച​ത്തു. പ​ച്ച​ക്ക​റി വി​ല്‍പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന ച​ന്ത​പ്പു​ര ചാ​തേ​ലി ഔ​സേ​പ്പ് (84), സ​ഹാ​യി മ​ട​ത്തി​ക്ക​ര തീ​താ​യി ലി​ജോ (46), ലോ​ട്ട​റി വി​ല്‍പ​ന​ക്കാ​ര​നു​മാ​ണ് ക​ടി​യേ​റ്റ​ത്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പു​ല​ര്‍ച്ച ആ​റ് മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. ലോ​ട്ട​റി ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ര​നെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച നാ​യ് പി​ന്നീ​ടാ​ണ് ഔ​സേ​പ്പി​നെ ക​ടി​ച്ച​ത്. നാ​യെ തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സ​ഹാ​യി​ക്ക് ക​ടി​യേ​റ്റ​ത്. പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​ര്‍ ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട ജ​ന​റ​ല്‍ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി പേ​വി​ഷ​ബാ​ധ പ്ര​തി​രോ​ധ വാ​ക്സി​ന്‍ കു​ത്തി​വെ​പ്പ് എ​ടു​ത്തു. വ്യാ​പാ​രി​ക​ള്‍ പി​ടി​കൂ​ടി​യ നാ​യെ പി​ന്നീ​ട് ച​ത്ത​നി​ല​യി​ല്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് പേ ​വി​ഷ​ബ​ധ ഉ​ണ്ടോ എ​ന്ന് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കാ​ന്‍ പോ​സ്റ്റ്മോ​ര്‍ട്ടം മ​ണ്ണു​ത്തി വെ​റ്റ​റി​ന​റി ആ​ശു​പ​ത്രി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മാ​ര്‍ക്ക​റ്റ് പ​രി​സ​ര​ത്ത് നാ​യ്ക്ക​ള്‍ക്ക് പ്ര​തി​രോ​ധ വാ​ക്‌​സി​നേ​ഷ​ന്‍ ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് വാ​ര്‍ഡ് കൗ​ണ്‍സി​ല​ര്‍ ഫെ​നി എ​ബി​ന്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​ലും പ​രി​സ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും നാ​യ​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ര്‍ധി​ച്ച് വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്ന് വ്യാ​പാ​രി​ക​ള്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    stray dog, stray dog attack, irinjalakuda, Thrissur News, Thrissur
    News Summary - Attack by stray dog at Iringalakkuda market; several people injured.
