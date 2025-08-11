Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightThrissurchevron_rightIrinjalakudachevron_rightഒന്നരക്കോടിയുടെ സൈബർ...
    Irinjalakuda
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 1:47 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 1:47 PM IST

    ഒന്നരക്കോടിയുടെ സൈബർ തട്ടിപ്പ്; മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശികൾ പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ഒന്നരക്കോടിയുടെ സൈബർ തട്ടിപ്പ്; മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശികൾ പിടിയിൽ
    cancel
    camera_alt

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​സ്സ​ൻ ഹാ​നി​ഫ് സ​യ്യി​ദ്, അ​ൻ​സാ​രി മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​മാ​ബ് ഹൈ​ദ​ർ

    ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട: സൈ​ബ​ർ ത​ട്ടി​പ്പി​ലൂ​ടെ 1,61,52,750 രൂ​പ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത കേ​സി​ൽ കൂ​ട്ടു​പ്ര​തി​ക​ളാ​യ മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​സ്സ​ൻ ഹാ​നി​ഫ് സ​യ്യി​ദ് (23), അ​ൻ​സാ​രി മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​മാ​ബ് ഹൈ​ദ​ർ (24) എ​ന്നി​വ​രെ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. ത​ട്ടി​പ്പ് പ​ണം കൈ​മാ​റാ​നാ​യി കൂ​ട്ടു​നി​ന്ന ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​രാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ. റൂ​റ​ൽ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി ബി. ​കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ തൃ​ശൂ​ർ റൂ​റ​ൽ സൈ​ബ​ർ പൊ​ലീ​സ് മും​ബൈ​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. പ്ര​തി​ക​ളെ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

    ചെ​ന്ത്രാ​പ്പി​ന്നി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ വ്യ​ക്തി​ക്ക് 2023 മാ​ർ​ച്ചി​ൽ ‘നാ​പ്റ്റോ​ൾ’ എ​ന്ന് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ക​വ​ർ ത​പാ​ൽ വ​ഴി ല​ഭി​ച്ച​താ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പി​ന്റെ തു​ട​ക്കം. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഷോ​പ്പി​ങ് ക​മ്പ​നി​യാ​യ നാ​പ്റ്റോ​ളി​ന്റേ​തെ​ന്ന് തോ​ന്നി​ക്കു​ന്ന സ്ക്രാ​ച്ച് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ കാ​ർ​ഡും മ​ത്സ​ര നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ക​ത്തും ക​വ​റി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. നാ​പ്റ്റോ​ളി​ന്റെ 14ാം വാ​ർ​ഷി​ക ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​ണ് പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നെ​ന്ന് ക​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    നാ​പ്റ്റോ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് സ്ഥി​ര​മാ​യി സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നാ​ൽ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ൻ ഇ​ത് വി​ശ്വ​സി​ച്ചു. സ്ക്രാ​ച്ച് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ കാ​ർ​ഡ് ഉ​ര​ച്ച് നോ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​നം മാ​രു​തി സ്വി​ഫ്റ്റ് ഡി​സ​യ​ർ കാ​ർ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ 8,60,000 രൂ​പ എ​ന്നും ക​ണ്ടു. ഇ​ത് വി​ശ്വ​സി​ച്ച പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ൻ പ്ര​ധാ​ന പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് പേ​ര്, ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട്, ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡ്, പാ​ൻ​കാ​ർ​ഡ്, മൊ​ബൈ​ൽ ന​മ്പ​ർ എ​ന്നീ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വാ​ട്സ് ആ​പ്പ് വ​ഴി അ​യ​ച്ചു​കൊ​ടു​ത്തു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​ദ്യം നാ​പ്റ്റോ​ളി​ൽ പേ​ര് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​ൻ 3500 രൂ​പ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് മു​ഖേ​ന അ​യ​ച്ചു​വാ​ങ്ങി. തു​ട​ർ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​വി​ധ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞ് പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നെ​ക്കൊ​ണ്ട് പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ വി​വി​ധ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ​ണ​മ​യ​പ്പി​ച്ചു. സ​മ്മാ​ന​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ഈ ​തു​ക തി​രി​കെ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് പ​ണം വാ​ങ്ങി​യ​ത്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ 1,61,52,750 രൂ​പ​യാ​ണ് 2023 മാ​ർ​ച്ച് 15 മു​ത​ൽ ജൂ​ൺ 16 വ​രെ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത​ത്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​സ​ൻ ഹാ​നി​ഫ് സ​യ്യി​ദ് ത​ന്റെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് 14 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം രൂ​പ അ​യ​ച്ചു​വാ​ങ്ങി ഈ ​തു​ക പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി ക​മീ​ഷ​നാ​യി 2000 രൂ​പ കൈ​പ്പ​റ്റി.

    അ​ൻ​സാ​രി മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​മാ​ബ് ഹൈ​ദ​റും 10 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം രൂ​പ അ​യ​ച്ചു​വാ​ങ്ങി പ്ര​ധാ​ന പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി ക​മീ​ഷ​ൻ കൈ​പ്പ​റ്റി. ഇ​യാ​ളു​ടെ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളാ​യ അ​ഞ്ചു​പേ​രെ കൊ​ണ്ട് ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ എ​ടു​പ്പി​ച്ച് അ​ത് ഇ​യാ​ൾ ത​ന്നെ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്തും 30,000 രൂ​പ കൈ​പ്പ​റ്റി. ഇ​യാ​ൾ​ക്ക് വി​വി​ധ ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ലാ​യി 13 അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ ഉ​ണ്ട്. തൃ​ശൂ​ർ റൂ​റ​ൽ സൈ​ബ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ പി.​എ​സ്. സു​ജി​ത്ത്, എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ ഗ്ലാ​ഡി​ൻ, ടി.​എ​ൻ. അ​ശോ​ക​ൻ, എ.​എ​സ്.​ഐ അ​നൂ​പ് കു​മാ​ർ, എ​സ്.​സി.​പി.​ഒ എ.​കെ. മ​നോ​ജ്, ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ സി.​പി.​ഒ വി.​എ​സ്. അ​ജി​ത്ത് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് കേ​സ​ന്വേ​ഷി​ച്ച​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime NewsArrestcyber scamThrissur
    News Summary - Arrest on cyber scam
    Similar News
    Next Story
    X