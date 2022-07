ഇടഞ്ഞോടിയ കൊമ്പനെ ആനപ്പന്തിയിൽനിന്ന് മാറ്റാനായില്ല

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ഗു​രു​വാ​യൂ​ര്‍: ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഇ​ട​ഞ്ഞോ​ടി ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ ക്ഷേ​ത്ര പ​രി​സ​ര​ത്ത് ഭീ​തി പ​ര​ത്തി​യ കൊ​മ്പ​ൻ ബ​ല​റാ​മി​നെ തെ​ക്കെ ന​ട​യി​ലെ ആ​ന​പ്പ​ന്തി​യി​ൽ നി​ന്ന് മാ​റ്റാ​നാ​യി​ല്ല. ആ​ന​യു​ടെ പ​രാ​ക്ര​മ​ത്തി​നി​ടെ തു​മ്പി​ക്കൈ ത​ട്ടി പ​രി​ക്കേ​റ്റ ഒ​ന്നാം പാ​പ്പ​ൻ സു​രേ​ഷ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലാ​യ​തി​നാ​ലാ​ണ് ആ​ന​യെ ആ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തി​രു​ന്ന​ത്.

പാ​പ്പാ​ൻ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ആ​ശു​പ​ത്രി വി​ട്ടു. 22 വ​ര്‍ഷ​മാ​യി ഒ​ന്നാം പാ​പ്പ​നാ​യ സു​രേ​ഷി​നെ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ബ​ല്‍റാം അ​നു​സ​രി​ക്കു​ക. ര​ണ്ടാ​ഴ്ച മു​മ്പാ​ണ് ഈ ​കൊ​മ്പ​നെ മ​ദ​പ്പാ​ടി​ൽ നി​ന്ന​ഴി​ച്ച​ത്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഇ​ട​ഞ്ഞോ​ടി​യ ആ​ന പാ​പ്പാ​ന്മാ​രു​ടെ വി​ശ്ര​മ കേ​ന്ദ്രം ത​ക​ർ​ത്തി​രു​ന്നു. ചെ​റി​യ മ​ര​ങ്ങ​ളും കു​ത്തി​മ​റി​ച്ചു. ആ​ന​യു​ടെ ദേ​ഹ​ത്തും ചെ​റി​യ മു​റി​വു​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​രാ​ക്ര​മം കാ​ണി​ച്ച ആ​ന​യെ ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന് ശേ​ഷം രാ​ത്രി 11.15ഓ​ടെ​യാ​ണ് ത​ള​ച്ച​ത്. ക്ഷേ​ത്ര​ന​ട​യി​ലെ ഭ​ക്ത​ർ ഒ​ഴി​ഞ്ഞ ശേ​ഷം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി​യോ​ടെ ആ​ന​യെ ആ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. Show Full Article

News Summary -

The elephant could not be removed from the elephant cage