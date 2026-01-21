Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Guruvayoor
    Posted On
    21 Jan 2026 11:34 AM IST
    Updated On
    21 Jan 2026 11:34 AM IST

    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക തി​ര​ക്കി​നി​ട​യി​ലും വ​ർ​ണ​ങ്ങ​ൾ ചാ​ലി​ച്ച് രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ

    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക തി​ര​ക്കി​നി​ട​യി​ലും വ​ർ​ണ​ങ്ങ​ൾ ചാ​ലി​ച്ച് രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ
    തൃ​ശൂ​ർ ല​ളി​ത​ക​ല അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ചി​ത്ര പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ കി​ഴു​ത്താ​ണി ത​ന്റെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​രി​കെ

    തൃ​ശൂ​ർ: പ​ക​ൽ മു​ഴു​വ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഓ​ഫി​സി​ലെ ഫ​യ​ലു​ക​ൾ​ക്കും പ​രാ​തി​ക​ൾ​ക്കും ന​ടു​വി​ൽ. രാ​ത്രി​യും പു​ല​​ർ​ച്ചെ​യും മ​ന​സ്സ് നി​റ​യെ വ​ർ​ണ​ങ്ങ​ൾ. തി​ര​ക്കി​ട്ട ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ജീ​വി​ത​ത്തി​നി​ട​യി​ലും ഉ​ള്ളി​ലെ ചി​ത്ര​കാ​ര​നെ കൈ​വി​ടാ​തെ കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ് രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ കി​ഴു​ത്താ​ണി എ​ന്ന വ​ല​പ്പാ​ട് വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ​ർ. സ്വ​ന്ത​മാ​യി വ​ര​ച്ച 100 ഓ​ളം ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി തൃ​ശൂ​ർ ല​ളി​ത​ക​ലാ അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ലാ​ണ് ചി​ത്ര​പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട​ക്ക​ടു​ത്ത് കി​ഴു​ത്താ​ണി പു​ല്ല​ത്ത​റ​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ന്റെ ചി​ത്ര​ര​ച​നാ വ​ഴി​ക​ൾ അ​ത്ര എ​ളു​പ്പ​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. കു​ഞ്ഞു​നാ​ളി​ൽ ഒ​രു ചി​ത്ര​കാ​ര​നാ​ക​ണ​മെ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു മോ​ഹം. കോ​ള​ജ് കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​ന​മി​ല്ലാ​തെ തു​ട​ങ്ങി​യ യാ​ത്ര​യാ​ണ് ഇ​ന്ന് 1200ല​ധി​കം ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വ​ല​പ്പാ​ട് വി​ല്ലേ​ജി​ലെ ഓ​ഫി​സ​റാ​ണ് രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ. അ​ക്രി​ലി​ക്, എ​ണ്ണ​ച്ചാ​യം, ജ​ല​ച്ചാ​യം തു​ട​ങ്ങി​യ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി റി​യ​ലി​സ​വും അ​ബ്‌​സ്ട്രാ​ക്റ്റും ലാ​ൻ​ഡ്‌​സ്‌​കേ​പ്പു​ക​ളും എ​ല്ലാം ആ ​വി​ര​ലു​ക​ളി​ൽ വ​ഴ​ങ്ങും.

    നി​ല​വി​ൽ 100 ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 2016ൽ ​തൃ​ശൂ​ർ ല​ളി​ത​ക​ല അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ 90 ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ നൂ​റി​ല​ധി​കം ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും 200ഓ​ളം ക​വി​ത​ക​ളും ഈ ​തൂ​ലി​ക​യി​ൽ പി​റ​ന്നു. അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​റ​വി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ജീ​വി​ത​ത്തി​ലും രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ഒ​ട്ടും പി​ന്നി​ല​ല്ല. വ​ല​പ്പാ​ട് വി​ല്ലേ​ജി​ൽ ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റ് ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ, കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ന്ന ഭൂ​മി ത​രം​മാ​റ്റ​ൽ ഫ​യ​ലു​ക​ൾ അ​തി​വേ​ഗം തീ​ർ​പ്പാ​ക്കി​യ​തി​ന് തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​റു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​ശം​സാ​പ​ത്രം തേ​ടി​യെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    ക​ലാ​രം​ഗ​ത്തെ മി​ക​വി​ന് 2016ൽ ​ആ​ര​വം പു​ര​സ്കാ​ര​വും 2020ലെ ​സം​സ്ഥാ​ന റ​വ​ന്യൂ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ പ​ട്ട​വും ല​ഭി​ച്ചു. ആ​ർ​ട്ട് ഒ.​എം.​സി ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ ആ​ർ​ട്ട് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ലേ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട 150 പേ​രി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​യ​തും നേ​ട്ട​മാ​യി.

    News Summary - Radhakrishnan throws colors even during official ceremonies
