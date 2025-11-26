Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightThrissurchevron_rightGuruvayoorchevron_rightഗു​രു​വാ​യൂ​ർ...
    Guruvayoor
    Posted On
    date_range 26 Nov 2025 12:08 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Nov 2025 12:08 PM IST

    ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ; തു​ട​രാ​ന്‍ എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫ്, തി​രി​ച്ചെ​ത്താ​ന്‍ യു.​ഡി.​എ​ഫ്, പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ ബി.​ജെ.​പി

    text_fields
    bookmark_border
    ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ; തു​ട​രാ​ന്‍ എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫ്, തി​രി​ച്ചെ​ത്താ​ന്‍ യു.​ഡി.​എ​ഫ്, പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ ബി.​ജെ.​പി
    cancel

    ഗു​രു​വാ​യൂ​ര്‍: കാ​ല്‍നൂ​റ്റാ​ണ്ടാ​യ ഭ​ര​ണം തു​ട​രാ​ന്‍ എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫ്, 2000ല്‍ ​ന​ഷ്ട​മാ​യ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ല്‍ തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​മെ​ന്നു​ള്ള ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ യു.​ഡി.​എ​ഫ്, അ​ധി​കാ​രം പി​ടി​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ള്ള എ​ന്‍.​ഡി.​എ... ശ​ക്തി​തെ​ളി​യി​ക്കാ​ന്‍ രം​ഗ​ത്തു​ള്ള വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി, ആം ​ആ​ദ്മി, എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ ക​ക്ഷി​ക​ളും. 46 വാ​ര്‍ഡു​ക​ളു​ള്ള ഗു​രു​വാ​യൂ​ര്‍ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ചി​ത്രം ഇ​താ​ണ്. ദേ​ശീ​യ​പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള ക്ഷേ​ത്ര ന​ഗ​രം എ​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ ഗു​രു​വാ​യൂ​രി​ന്റെ ഭ​ര​ണം പി​ടി​ക്കു​ക എ​ല്ലാ മു​ന്ന​ണി​ക​ള്‍ക്കും അ​ഭി​മാ​ന​മാ​ണ്. മു​ഴു​വ​ന്‍ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും പ​ട്ടി​ക ആ​ദ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ആ​യി​രു​ന്നു.

    അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം ത​ന്നെ എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫ് പ​ട്ടി​ക​യും വ​ന്നു. ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ 21 പേ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ അ​ന്തി​മ​പ​ട്ടി​ക ഏ​റ്റ​വും ഒ​ടു​വി​ലാ​ണ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത്. അ​സാ​ധ്യ​മാ​യ​വ സാ​ധ്യ​മാ​ക്കി​യ വി​ക​സ​ന നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും ദേ​ശീ​യ, സം​സ്ഥാ​ന ത​ല​ത്തി​ല്‍ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ളും ഉ​യ​ര്‍ത്തി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണ​തു​ട​ര്‍ച്ച​ക്ക് അ​ങ്ക​ത്ത​ട്ടി​ലു​ള്ള​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍ 25 വ​ര്‍ഷം കൊ​ണ്ട് ന​ഗ​ര​ത്തെ പു​റ​കോ​ട്ട​ടി​ച്ചു​വെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വി​ന് ക​ച്ച​കെ​ട്ടു​ന്ന​ത്.

    കേ​ന്ദ്രം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ വി​ക​സ​നം മാ​ത്ര​മേ ഗു​രു​വാ​യൂ​രി​ലു​ള്ളൂ​വെ​ന്ന അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​മു​യ​ര്‍ത്തി​യാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി പ​തി​നെ​ട്ട​ട​വും പ​യ​റ്റു​ന്ന​ത്. നാ​ല് വാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ല്‍ വീ​തം വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ പാ​ര്‍ട്ടി​യും ആം ​ആ​ദ്മി​യും രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. ഒ​രു വാ​ര്‍ഡി​ല്‍ എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ ഉ​ണ്ട്. മൂ​ന്ന് മു​ന്ന​ണി​ക​ള്‍ക്കും വി​മ​ത ശ​ല്യം ഉ​ണ്ട് എ​ന്ന​താ​ണ് ഗു​രു​വാ​യൂ​രി​ലെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത. നി​ല​വി​ലെ വൈ​സ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ സി.​പി.​ഐ​യി​ലെ അ​നീ​ഷ്മ ഷ​നോ​ജ് എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​യാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന പൂ​ക്കോ​ട് വെ​സ്റ്റി​ല്‍ സി.​പി.​എം ലോ​ക്ക​ല്‍ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന ലി​സി ബൈ​ജു രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്.

    സി.​പി.​ഐ മ​ണ്ഡ​ലം അ​സി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​കെ. ജ്യോ​തി​രാ​ജ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന വാ​ര്‍ഡ് 17ല്‍ ​സി.​പി.​ഐ​ക്കാ​ര​ന്‍ ത​ന്നെ​യാ​യ മു​ന്‍ ന​ഗ​ര​സ​ഭ വൈ​സ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ അ​ഭി​ലാ​ഷ് വി. ​ച​ന്ദ്ര​ന്‍ സ്വ​ത​ന്ത്ര​നാ​ണ്. വാ​ര്‍ഡ് 34ല്‍ ​ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ സി​റ്റി​ങ് കൗ​ണ്‍സി​ല​ര്‍ ജ്യോ​തി ര​വീ​ന്ദ്ര​നാ​ഥ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​യി​ട​ത്ത് ബി.​ജെ.​പി ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന കെ.​കെ. സു​മേ​ഷ്‌​കു​മാ​റു​ണ്ട്. യു.​ഡി.​എ​ഫ് മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗി​ന് ന​ല്‍കി​യ വാ​ര്‍ഡ് 10ല്‍ ​കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ലെ പി.​എ​സ്. രാ​ജ​ന്‍ സ്വ​ത​ന്ത്ര​നാ​യു​ണ്ട്. വാ​ര്‍ഡ് 41ല്‍ ​സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ വി. ​അ​നൂ​പി​നെ​തി​രെ പാ​ര്‍ട്ടി അ​നു​ഭാ​വി​യാ​യ ഷി​നോ​ബ് ച​ട്ടി​ക്ക​ല്‍ സ്വ​ത​ന്ത്ര​നാ​ണ്. 2020 ലെ ​ക​ക്ഷി​നി​ല: ആ​കെ വാ​ര്‍ഡ് -43, എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫ് -28, യു.​ഡി.​എ​ഫ് -12, ബി.​ജെ.​പി -ര​ണ്ട്, സ്വ​ത​ന്ത്ര -ഒ​ന്ന്. ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ വാ​ര്‍ഡു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം: 46.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local Body ElectionGuruvayur MunicipalityUDFLDFBJP
    News Summary - Fierce competition between political parties in Guruvayur Municipality
    Similar News
    Next Story
    X