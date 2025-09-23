Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Erumapetty
    Posted On
    23 Sept 2025 2:42 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 2:42 PM IST

    പാടശേഖരങ്ങളിൽ കാട്ടുപന്നി ശല്യം രൂക്ഷം; കർഷകർ ദുരിതത്തിൽ

    പാടശേഖരങ്ങളിൽ കാട്ടുപന്നി ശല്യം രൂക്ഷം; കർഷകർ ദുരിതത്തിൽ
    മ​ങ്ങാ​ട് കോ​ട്ട​പ്പു​റം പ​ടി​ഞ്ഞാ​റെ പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ലെ മു​ള​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ത്തു​ക​ളും ഞാ​റും

    കാ​ട്ടു​പ​ന്നികൾ കു​ത്തി ന​ശി​പ്പി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ

    Listen to this Article

    എ​രു​മ​പ്പെ​ട്ടി: പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ട്ടു​പ​ന്നി ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ​തോ​ടെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യി. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം രാ​ത്രി മ​ങ്ങാ​ട് കോ​ട്ട​പ്പു​റം പ​ടി​ഞ്ഞാ​റെ പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ൽ മു​ള​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ത്തു​ക​ളും ഞാ​റും കാ​ട്ടു​പ​ന്നി കൂ​ട്ടം വ്യാ​പ​ക​മാ​യി കു​ത്തി ന​ശി​പ്പി​ച്ചു. ഏ​ക്ക​ർ ക​ണ​ക്കി​ന് വ​രു​ന്ന നെ​ൽ​പ്പാ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ കൃ​ഷി​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ ഞാ​റാ​ണ് ന​ശി​ച്ച​ത്.

    യ​ന്ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് നടാ​ൻ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ഞാ​റാ​ണ് പ​ന്നി​ക്കൂ​ട്ടം ന​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഈ ​ഞാ​റു​ക​ൾ ഇ​നി യ​ന്ത്ര​മു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ന​ടാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യി. 100 ഏ​ക്ക​ർ പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ലെ 25 ഏ​ക്ക​റോ​ളം സ്ഥ​ല​ത്താ​ണ് ഞാ​റ് ന​ട്ടു ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത്.

    ബാ​ക്കി​യു​ള്ള 75 ഏ​ക്ക​ർ പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഞാ​റു​ക​ളാ​ണ് കാ​ട്ടു​പ​ന്നി ന​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്. കാ​ട്ടു​പ​ന്നി ശ​ല്യം ത​ട​യാ​ൻ ഞാ​റ് മു​ള​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ചു​റ്റും സാ​രി​യും വ​ല​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ൾ കൂ​ട്ട​മാ​യി എ​ത്തി അ​വ​ ന​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    കാ​ട്ടു​പ​ന്നി ശ​ല്യ​ത്തി​ന് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണ​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെട്ട് കൃ​ഷി-​വ​നം​വ​കു​പ്പ് ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലും പ​രാ​തി​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു ന​ട​പ​ടി​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ക​ർ​ഷ​ക​ർ ദ്രോ​ഹ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ളെ വെ​ടി​വെ​ച്ചു​കൊ​ല്ലാ​ൻ നി​യ​മം ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും എ​രു​മ​പ്പെ​ട്ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ​ടി​യും ഇ​തു​വ​രെ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് പാ​ട​ശേ​ഖ​ര സ​മി​തി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​പി. ദേ​വ​സി, ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സ​ണ്ണി ചു​ങ്ക​ത്ത്, പി. ​ജ​നാ​ർ​ദ​ന​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

